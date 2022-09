Le gouvernement de Liz Truss suspend la refonte des droits de l’homme – pour l’instant

Le gouvernement de Liz Truss devrait suspendre les plans actuels d’une déclaration des droits visant à donner au Royaume-Uni le pouvoir d’ignorer les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

On pense que le nouveau cabinet du Premier ministre a accepté mercredi de suspendre la législation présentée par le secrétaire à la Justice Dominic Raab, un partisan du rival de Mme Truss, Rishi Sunak.

Une source gouvernementale a confirmé que le projet de loi était “peu susceptible de progresser dans sa forme actuelle”, les ministres examinant désormais “les moyens les plus efficaces pour atteindre les objectifs du projet de loi”.

Mais promettant de poursuivre la refonte prévue des droits de l’homme, la source a déclaré que “les principes et les objectifs plus généralement [are] pas mis en veilleuse ».

Mme Truss aurait des inquiétudes quant au fait que le projet de loi de M. Raab était trop vulnérable aux amendements. “Le projet de loi est un gâchis et il ne reviendra pas sous sa forme actuelle”, Le soleilcitant une source anonyme.

Le n ° 10 a refusé de garantir que le projet de loi serait toujours présenté au cours de la législature actuelle dans le cadre des priorités législatives de Mme Truss.

Le projet de loi de M. Raab visait à préciser que la Cour suprême britannique avait la suprématie juridique et que les décisions de la CEDH n’avaient pas toujours besoin d’être suivies par les tribunaux britanniques.

L’ancien secrétaire à la justice – remplacé mardi par l’allié de Truss Brandon Lewis – avait affirmé que le projet de loi renforcerait le rôle du Parlement en tant que décideur ultime, ainsi que renforcerait la protection de la liberté d’expression.

La CEDH a suscité l’indignation de nombreux députés conservateurs en juin avec des injonctions pour empêcher l’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda – permettant aux juges britanniques de bloquer les plans très critiqués du gouvernement.

Mme Truss a déclaré aux députés conservateurs lors de la course à la direction qu’elle était “prête” à retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme si les réformes visant à réduire l’influence des juges à Strasbourg ne réussissaient pas.

Elle a déclaré lors d’une campagne électorale en juillet organisée par des conservateurs de droite indignés par la saga des vols au Rwanda que s’il devenait nécessaire de se retirer, “je serais prêt à le faire”.

Le projet de loi visait à donner aux tribunaux britanniques de plus grands pouvoirs pour ignorer les décisions de la Cour européenne. Cependant, se retirer en tant que signataire de la convention serait une étape radicale – mettre le Royaume-Uni dans la même compagnie que la Russie.

Lorsqu’on lui a demandé si la législation actuelle était en train d’être abandonnée, le porte-parole officiel du nouveau Premier ministre a déclaré: «Un nouveau secrétaire d’État examinera toutes les politiques dans son domaine, y compris les projets de loi en cours devant le parlement. Ce n’est pas différent.

Pressé de savoir si une telle législation sera adoptée au cours de la législature actuelle, il a déclaré: “Ce serait une décision pour le leader de la Chambre en termes de calendrier parlementaire.”

Le groupe de campagne Liberty a déclaré que la décision apparente d’abandonner ce projet de loi était “un soulagement” – affirmant que cela aurait été “le plus grand coup porté aux droits de l’homme au Royaume-Uni depuis une génération”.

Martha Spurrier, directrice de Liberty, a averti Mme Truss et son nouveau secrétaire à la justice qu’il était “vital” qu’ils “saisissent cette opportunité pour renforcer nos droits, et non les affaiblir davantage en ramenant ces plans dangereux sous une autre forme”.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement écossais a déclaré que la Déclaration des droits telle que décrite par M. Raab serait “nuisible et importune”, avertissant qu’elle pourrait affaiblir les protections existantes en matière de droits de l’homme.

Les militants et les experts ont également dit L’indépendant que le projet de loi de M. Raab aurait exempté le gouvernement lui-même de l’obligation de se conformer aux protections gratuites prévues.