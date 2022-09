Le gouvernement de Liz Truss « sape » les institutions, déclare l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre

Le gouvernement de Liz Truss a ” sapé ” les institutions économiques du Royaume-Uni avec sa frénésie de réductions d’impôts alimentée par l’emprunt, a déclaré l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Sir Mark Carney.

Sir Mark – gouverneur de 2013 à 2020 – a déclaré que les mesures du mini-budget « travaillaient à contre-courant » avec la Banque.

“Malheureusement, avoir un budget partiel, dans ces circonstances – économie mondiale difficile, position difficile sur les marchés financiers, travail à contre-courant avec la Banque – a conduit à des mouvements assez spectaculaires sur les marchés financiers”, a-t-il déclaré jeudi à la BBC.

Condamnant la décision d’aller de l’avant avec le plan de réduction d’impôts sans prévisions de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR), Sir Mark a déclaré: «Je ne comprends pas pourquoi il semble inhabituel que vous souhaitiez réellement connaître les chiffres d’un budget.

“Après tout, c’est ce qu’est un budget, et comprenez les prévisions qui sous-tendent ces chiffres… Il est important qu’il soit ouvert à un examen indépendant et oserais-je dire expert.”

Lorsqu’on lui a demandé si des coupes d’austérité étaient maintenant nécessaires, M. Carney a déclaré: “Le message des marchés financiers est qu’il y a une limite aux dépenses non financées et aux réductions d’impôts non financées.”

Les politiques économiques de Mme Truss et de M. Kwarteng ont suscité de vives critiques, notamment de la part du FMI, et la Banque d’Angleterre a dû intervenir sans précédent pour stabiliser une partie des marchés financiers.

La Banque a dû acheter pour 65 milliards de livres sterling d’obligations d’État – connues sous le nom de gilts – après que les réductions d’impôts alimentées par l’emprunt ont déclenché une vente sur le marché qui aurait pu mettre en danger 1 milliard de livres sterling de pots de retraite.

Et des sources du Trésor ont confirmé L’indépendant que les ministres du cabinet doivent être invités à trouver des «économies d’efficacité» dans les budgets, sans que ni la santé ni aucun autre ministère n’en soit exempté.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé au rappel du Parlement, tandis que certains députés conservateurs ont suggéré que Mme Truss devrait limoger M. Kwarteng.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que M. Kwarteng pourrait être contraint à un retour en arrière humiliant sur sa réduction du taux d’imposition sur le revenu de 45p pour les hauts revenus.

Gerard Lyons, le conseiller économique de droite de la campagne de Mme Truss, a critiqué M. Kwarteng pour ne pas avoir préparé les marchés à ses mesures fiscales mini-budgétaires.

“Avant le mini-budget, il était nécessaire que le chancelier maintienne les marchés financiers de son côté – et j’ai mis en garde contre la nécessité pour lui de le faire”, a-t-il déclaré à la BBC. Newsnight. “Un groupe clé qu’il n’a pas réussi à garder à ses côtés était les marchés financiers.”

Andrew Sentence, ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque, a déclaré que M. Kwarteng n’avait pas préparé correctement la Banque aux mesures budgétaires.

Le chancelier “aurait dû les avoir dans sa poche arrière” avant de faire son annonce vendredi dernier, a déclaré M. Sentence à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Bill Blain, de la société financière Shard Capital, a déclaré Aujourd’hui que le mini-budget était une « erreur politique aux proportions incroyables… Les conséquences de l’erreur politique de vendredi dernier se poursuivront ».

David Gauke, ancien ministre conservateur du Trésor, a déclaré que le gouvernement avait provoqué une “crise” qui aurait des conséquences désastreuses. « La douleur est encore à venir, en vérité. La douleur des taux d’intérêt plus élevés, des décisions plus difficiles en matière de dépenses publiques ne s’est pas encore fait sentir », a-t-il déclaré.

Et l’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a déclaré à Times Radio qu’aucun autre gouvernement conservateur de son vivant n’aurait commis une erreur de ce genre.

“Je n’ai jamais connu de budget pour provoquer une crise financière comme celle-ci auparavant … ils ont précipité le budget, s’appuyant sur tout l’orgueil de la campagne électorale à la direction et sur certaines des choses plutôt folles qui avaient été dites”, a déclaré Lord Clarke.

Mais le ministre du Trésor Chris Philp a insisté sur le fait que le gouvernement ne reviendrait pas sur ses propositions de plan de croissance qui ont conduit à l’instabilité du marché et a refusé de s’excuser pour la tourmente.

“Je ne vais pas entrer dans ce ratissage post-facto”, a-t-il déclaré à Sky News jeudi matin. “Je ne vais certainement pas m’excuser d’avoir une intervention énergétique qui protège chaque foyer de ce pays.”

Se référant au récent plafond de 2 500 £ sur les factures annuelles d’énergie des ménages, M. Philp a affirmé que M. Kwarteng et Mme Truss “ont résolu cette crise énergétique pour les familles”.