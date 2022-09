Le gouvernement de Liz Truss nie avoir abandonné les objectifs climatiques malgré le projet de légalisation de la fracturation hydraulique

Le nouveau gouvernement de Liz Truss a nié avoir renoncé à ses engagements climatiques en matière d’objectif zéro net malgré la présentation de plans visant à légaliser la fracturation hydraulique.

Le secrétaire au nivellement, Simon Clarke, a confirmé jeudi matin que le gouvernement lèverait l’interdiction du processus controversé d’extraction de gaz – la première annonce de Mme Truss en tant que Premier ministre.

Mais les écologistes ont averti que la mesure ne contribuerait guère à la sécurité énergétique et qu’elle était “la racine de tant de problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés”.

La Grande-Bretagne produit déjà environ la moitié de son gaz sur le marché intérieur, la majeure partie du reste provenant de Norvège – mais les prix ont grimpé parce que le produit est vendu sur un marché international ouvert.

En avril, Kwasi Kwarteng, qui est maintenant chancelier, a déclaré que la fracturation “n’aurait certainement aucun effet sur les prix à court terme”, mais a déclaré qu’elle pourrait aider à répondre à la demande à l’avenir.

Mais le secrétaire au nivellement, M. Clarke, a déclaré à Sky News jeudi matin: “Si nous voulons la suffisance énergétique, nous devons examiner toutes les sources, y compris clairement le nouveau nucléaire, davantage d’énergies renouvelables, mais nous voulons également examiner des technologies comme la fracturation hydraulique.

“Nous devons le faire de la manière la plus sensible possible avec le consentement de la communauté au cœur absolu de nos politiques.

“L’engagement net zéro que le gouvernement a pris d’ici 2050 est essentiel. Mais à court terme, nous avons besoin de toutes sortes de gaz comme carburant de transition et c’est quelque chose sur lequel le premier ministre en dira plus.”

Le comité officiel du Royaume-Uni sur le changement climatique a déclaré en février que “toute augmentation de l’extraction de pétrole et de gaz au Royaume-Uni aurait, tout au plus, un effet marginal sur les prix auxquels seront confrontés les consommateurs britanniques à l’avenir”.

Il a déclaré qu’il devrait y avoir des limites de production plus strictes et une présomption contre l’exploration, ce qui “enverrait un signal clair aux investisseurs et aux consommateurs que le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre l’objectif de température mondiale de 1,5°C”.

La nouvelle survient au milieu des inquiétudes concernant les opinions sur la politique climatique des membres du cabinet de Mme Truss et de certains de ses nouveaux principaux conseillers.

Matthew Sinclair, ancien chef du groupe de pression de droite l’Alliance des contribuables, a affirmé dans un livre de 2011 que la hausse des températures mondiales pourrait apporter des avantages et a attaqué “l’industrie naissante du changement climatique”.

Et en 2016, il a déclaré que le Royaume-Uni avait “poussé l’efficacité énergétique trop loin, trop vite” et que les maisons britanniques étaient trop chaudes.

Il est aujourd’hui le principal conseiller économique du Premier ministre.

En réponse à l’annonce du gouvernement sur la fracturation hydraulique, le militant des Amis de la Terre, Danny Gross, a déclaré : « La fracturation hydraulique est perturbatrice, impopulaire et ne contribuera guère à renforcer la sécurité énergétique ou à réduire les factures.

« Les combustibles fossiles sont à l’origine de tant de problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés.

« Nous avons besoin de solutions propres et modernes aux crises énergétique et climatique. Cela signifie isolation, efficacité énergétique et développement d’énergies renouvelables bon marché comme l’éolien terrestre et le solaire.

S’exprimant jeudi matin, M. Clarke a également rejeté les projets d’une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés énergétiques bénéficiant de la flambée des prix.

“Ces entreprises sont les personnes sur lesquelles nous allons absolument compter pour fournir cette prochaine génération d’extraction de pétrole et de gaz sur la voie de l’autosuffisance énergétique”, a déclaré M. Clarke.

“Nous devons aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la mise en ligne de nouveaux champs. C’est pourquoi nous avons besoin que ces entreprises investissent dans la mer du Nord. Nous ne pouvons pas faire ce que les travaillistes feraient, c’est-à-dire juste des impôts, des impôts, des impôts. “

Mais le secrétaire fantôme du Labour pour le climat, Ed Miliband, a déclaré que la décision était prise “purement sur la base d’un dogme”.

“Cet argument d’investissement est complètement faux; cela aurait un effet néfaste sur les affaires”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

“Bernard Looney, le directeur général de BP, dit que cela n’aurait pas d’effet néfaste.

“C’est un dogme, et je crains que nous ne voyions une tendance ici. C’est un virage à droite du Parti conservateur sous Liz Truss. Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​fini par accepter notre idée d’une taxe exceptionnelle.

“Maintenant, nous avons un gouvernement qui s’oppose à lui uniquement sur la base du dogme.”