Le gouvernement de Liz Truss licencie un haut fonctionnaire au Trésor

Le gouvernement de Liz Truss a limogé le haut fonctionnaire du Trésor dans le cadre de changements radicaux dans la politique économique.

Sir Tom Scholar a annoncé jeudi son départ en tant que secrétaire permanent au n ° 11, affirmant que le chancelier de Mme Truss, Kwasi Kwarteng, avait décidé qu’il était temps de «nouveau leadership».

Mme Truss s’était insurgée à plusieurs reprises contre «l’orthodoxie du Trésor» pendant la campagne à la direction des conservateurs alors qu’elle promettait des réductions d’impôts malgré les avertissements de son rival Rishi Sunak selon lesquels elles pourraient alimenter une inflation galopante.

Sir Tom avait travaillé sous le Premier ministre travailliste Gordon Brown en tant que deuxième secrétaire permanent du Trésor au lendemain de la crise bancaire, et était le haut fonctionnaire lorsque M. Sunak a mis en place le programme de congé pendant la pandémie de Covid.

Dans une référence pointue à la crise énergétique, M. Scholar a déclaré qu’il souhaitait à ses collègues du département “tout le meilleur pour les temps à venir”, ajoutant qu’il “encouragerait depuis les lignes de côté”.

On s’est inquiété de la radicalité de la soi-disant «Trussonomics», certains économistes avertissant que son objectif de réduction des impôts ressemblait à la «course vers la croissance» du Premier ministre conservateur Edward Heath au début des années 1970.

Mme Truss a condamné «l’orthodoxie» du Trésor pendant la campagne à la direction et a déclaré que les opinions de nombreux économistes de premier plan n’avaient pas réussi à générer de la croissance. “Nous devons faire quelque chose de différent pour relancer la croissance, pour mettre de l’argent dans les poches des gens.”

Invité à nommer des économistes de premier plan qui étaient d’accord avec elle, Truss a nommé le Brexiteer de droite Patrick Minford – qui prévoyait en 2017 qu’un Brexit dur augmenterait le PIB britannique de 6,8%, soit environ 135 milliards de livres sterling par an.

Mme Truss a déclaré le mois dernier qu’une récession n’était «pas inévitable» et qu’il y avait eu «trop de discussions» sur cette perspective. Mais le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré mercredi que cela restait le “résultat le plus probable” pour l’économie britannique.

Le successeur de Sir Tom sera nommé sous peu, a indiqué le Trésor. Beth Russell, directrice générale des impôts et de la protection sociale, et Cat Little, directeur général des dépenses publiques, dirigeront le département en tant que secrétaires permanents par intérim dans l’intervalle.

M. Kwarteng a déclaré que Sir Tom avait aidé à diriger le Trésor à travers “de nombreux défis économiques” et laisse la fonction publique avec “la plus haute distinction”.

Cela survient alors que Mme Truss a présenté son plan visant à plafonner les factures annuelles d’énergie des ménages à un maximum de 2 500 £ dans le cadre d’un plan en deux pour réduire les coûts de gros supplémentaires des fournisseurs d’énergie grâce à des emprunts supplémentaires du gouvernement.

Le n ° 10 a refusé de mettre un coût sur le programme, que certains ont estimé à 150 milliards de livres sterling. Le directeur adjoint du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), Carl Emmerson, a déclaré que cela pourrait représenter plus de 100 milliards de livres sterling au cours de la seule première année.

Mme Truss a déclaré qu’elle ne “cèderait” pas aux appels des travaillistes en faveur d’une nouvelle taxe exceptionnelle sur les bénéfices croissants des géants de l’énergie et du gaz pour payer une réduction des factures.

Sir Keir Starmer a déclaré que le Premier ministre “veut laisser ces énormes bénéfices sur la table, avec une conséquence claire et évidente – la facture sera prise en charge par les travailleurs”.

Keith Anderson, qui dirige ScottishPower, a déclaré que l’annonce avait “dissipé une énorme quantité d’inquiétudes” des clients. “Chapeau au gouvernement, ils ont fait une grosse, grosse intervention”, a-t-il dit.

Le chef de ScottishPower a déclaré que ce n’était pas la fin de la crise énergétique. Il a déclaré que la politique “nous achète deux ans pour résoudre tout un tas de problèmes” – exhorte le gouvernement à “aller en enfer pour le cuir” en investissant dans les énergies renouvelables.

M. Anderson a ajouté: «Le prochain va marteau et pinces à l’efficacité énergétique. Vous avez maintenant une fenêtre de deux ans pour lancer un programme de déploiement massif, isoler correctement les maisons et aider les gens à économiser de l’énergie et de l’argent.

Le plafond de 2 500 £ ne suffira pas à éviter que 2,2 millions de familles ne soient contraintes à la précarité énergétique cet hiver, a averti le groupe de campagne National Energy Action (NEA).

Parmi les organisations caritatives appelant à une action plus ciblée pour les familles les plus pauvres, Citizens Advice a averti que les factures d’énergie seraient encore “exorbitantes” cet hiver et laisseraient de nombreuses familles aux prises avec des choix terribles entre se chauffer ou se nourrir.