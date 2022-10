Le gouvernement de Liz Truss au Royaume-Uni abandonne presque tous les plans de réduction d’impôts

LONDRES –

Le nouveau chef du Trésor britannique a déchiré lundi le plan économique du gouvernement, annulant de manière spectaculaire la plupart des réductions d’impôts et des plans de dépenses que la nouvelle Première ministre Liz Truss avait annoncés il y a moins d’un mois. Cette décision soulève davantage de questions sur la durée pendant laquelle le dirigeant britannique assiégé peut rester au pouvoir.

Dans une allocution télévisée, le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt a déclaré qu’il supprimait “presque toutes” les réductions d’impôts de Truss, ainsi que sa politique énergétique phare et sa promesse – répétée la semaine dernière – qu’il n’y aurait pas de réduction des dépenses publiques. .

Alors que le renversement de la politique a calmé les marchés financiers et contribué à restaurer la crédibilité économique du gouvernement, il a encore sapé l’autorité rapidement en ruine du Premier ministre et a alimenté les appels à sa démission avant que son Parti conservateur désespéré ne la force à partir.

Le porte-parole de Truss a déclaré que le Premier ministre et Hunt s’étaient mis d’accord sur les changements. Mais Hunt a déclaré aux législateurs conservateurs que Truss “l’avait soutenu jusqu’au bout dans la prise de décisions difficiles” – suggérant qu’il avait les mains libres pour faire de la politique.

Abandonnant le plan de Truss visant à réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 1 point de pourcentage, Hunt a déclaré que “c’est une valeur conservatrice profondément ancrée – une valeur que je partage – que les gens devraient conserver une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent”.

“Mais à un moment où les marchés exigent à juste titre des engagements en faveur de finances publiques soutenables, il n’est pas juste d’emprunter pour financer cette baisse d’impôts”, a-t-il déclaré.

De telles annonces politiques majeures sont normalement faites d’abord à la Chambre des communes. Cependant, après un accord avec le président de la Chambre, il a été laissé à Hunt – plutôt qu’à Truss – de transmettre le message apaisant aux marchés, des semaines plus tôt que prévu.

Hunt a été nommé vendredi après que Truss a limogé son prédécesseur Kwasi Kwarteng, qui a passé moins de six semaines au poste de Trésorier. Truss et Kwarteng ont conjointement proposé le 23 septembre une annonce de 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts non financées qui ont effrayé les marchés financiers, envoyé la livre à des niveaux record et forcé la Banque d’Angleterre à prendre des mesures d’urgence.

Au cours du week-end, Hunt a démantelé ce plan économique. Le gouvernement avait déjà abandonné certaines parties de son plan de réduction des impôts et annoncé qu’il ferait une déclaration budgétaire à moyen terme le 31 octobre, des semaines plus tôt que prévu.

Lundi, Hunt est allé plus loin. Il a réduit le plafond des prix de l’énergie destiné à aider les ménages à payer leurs factures. Il sera désormais réexaminé en avril au lieu de durer deux ans, balayant l’un des plans phares de Truss.

Les mesures de Hunt visent à restaurer la crédibilité du gouvernement conservateur en matière de politique budgétaire saine après que Truss et Kwarteng se soient précipités sur un plan de réductions d’impôts sans détailler comment ils les paieraient.

Il a passé le week-end en pourparlers de crise avec Truss et a également rencontré le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey et le chef du bureau de gestion de la dette du gouvernement.

Les réductions d’impôts non financées ont alimenté les inquiétudes des investisseurs concernant les niveaux insoutenables d’emprunts publics, qui ont fait grimper les coûts d’emprunt du gouvernement, augmenté les coûts des prêts immobiliers et fait chuter la livre à un niveau historiquement bas par rapport au dollar. La Banque d’Angleterre a été obligée d’intervenir pour protéger les fonds de pension, qui ont été comprimés par la volatilité du marché obligataire.

La première réaction des marchés a été positive.

La livre a augmenté de plus de 1 % pour dépasser 1,13 $ à Londres. Cela a repoussé la devise britannique au-dessus de son niveau de négociation le 22 septembre, la veille de l’annonce par Kwarteng des réductions d’impôts.

Les rendements des obligations d’État à 10 ans, un indicateur des coûts d’emprunt du gouvernement, sont tombés à 3,947 % contre 4,327 % vendredi. Il était de 3,495% le 22 septembre. Les rendements obligataires ont tendance à augmenter à mesure que le risque de défaillance d’un emprunteur augmente et à baisser à mesure que ce risque diminue.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que les annonces de lundi “ne suffiront pas à elles seules à combler l’écart dans les plans budgétaires du gouvernement”.

“Ils ne suffiront pas non plus à réparer les dégâts causés par la débâcle de ces dernières semaines”, a-t-il déclaré. “Mais ce sont des pas importants, bienvenus et clairs dans la bonne direction.ΓÇ│

Le fiasco financier a transformé Truss en un Premier ministre boiteux, et les législateurs conservateurs se demandent s’il faut essayer de l’évincer. Elle a pris ses fonctions il y a à peine six semaines après avoir remporté les élections d’un parti pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson, qui a été expulsé en juillet après que des scandales éthiques en série aient pris au piège son administration.

“Un nouveau balai fiscal balaye le gâchis de l’ancien mini-budget, mais il semble de plus en plus probable qu’il finira également par anéantir la brève carrière de Premier ministre de Liz Truss”, a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown. .

Le Parti conservateur dispose toujours d’une large majorité au Parlement et, en théorie, dispose de deux ans avant la tenue d’élections nationales. Les sondages suggèrent qu’une élection serait un anéantissement pour les conservateurs, le parti travailliste remportant une large majorité.

De nombreux conservateurs pensent que leur seul espoir est de remplacer Truss – si le parti peut s’entendre sur un remplaçant.

Le porte-parole du premier ministre, Max Blain, a nié que Truss n’était le chef que de nom et que Hunt était maintenant aux commandes. Il a déclaré que “le Premier ministre et la chancelière ont discuté de ces mesures et les ont convenues au cours du week-end”.

Même avec l’équilibre des pouvoirs du gouvernement en mutation, Chris Beauchamp, analyste de marché en chef de la société de commerce en ligne IG, a déclaré que les marchés étaient rassurés par la présence de Hunt.

“Je pense que les marchés, à certains égards, préféreraient que les choses restent comme elles sont pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “OK, la PM a trouvé son autorité assez tronquée. B

Mais au moins, vous avez le chancelier en place qui dirige presque le pays à la place du Premier ministre pour le moment, du moins sur le plan fiscal.

“Je pense qu’ils sont assez satisfaits de cette situation un peu étrange pour le moment.”