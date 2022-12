Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard ordonne à une entreprise de vergers de pommiers de payer des milliers de travailleurs étrangers

La Direction des normes d’emploi de l’Î.-P.-É. a ordonné à une entreprise de vergers de pommiers du comté de Kings de payer des milliers de dollars à quatre travailleurs étrangers qui ont refusé de participer à ce que l’agent en chef des normes du travail de la province a appelé un « programme de paiement contre rémunération ».

Canadian Nectar Products a été condamné à payer aux anciens employés des sommes allant d’environ 5 000 $ à près de 15 000 $ pour les salaires impayés. Une entreprise liée, Fruits Canada, a été condamnée à payer à un ancien employé 233 $ pour salaire impayé.

Les entreprises, et d’autres qui leur sont liées, font l’objet d’une enquête en cours de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant des allégations similaires, dans lesquelles des travailleurs affirment que leur employeur a exigé des paiements en espèces en échange de chèques de paie d’une valeur moindre que l’argent qui a été remis.

Les travailleurs avaient besoin des chèques de paie pour prouver qu’ils étaient légalement au Canada afin de monter un dossier pour obtenir le statut de résident permanent.

Les relevés de paie fournis par les travailleurs montrent que leurs chèques de paie indiquaient qu’ils avaient travaillé 40 heures par semaine, comme leurs contrats l’avaient spécifié, même les semaines où il n’y avait pas assez de travail.

Les enquêteurs de l’ASFC ont fait une descente dans les bureaux de Canadian Nectar Products et de trois autres entreprises agricoles de l’Est de l’Î.-P.-É. en juin, saisissant des documents, des ordinateurs et d’autres éléments de preuve potentiels.

Lorsqu’elle a demandé un mandat de perquisition, les responsables de l’ASFC ont cité une période de cinq ans d’infractions présumées par Canadian Nectar Products, s’étendant du 28 février 2017 à la date de la demande au tribunal, le 21 juin de cette année.

Une des rangées de vergers chez Canadian Nectar Products. (Al MacCormick/CBC)

L’employeur aurait retenu le salaire des travailleurs qui refusaient de coopérer, selon les conclusions de la Direction des normes d’emploi de l’Î.-P.-É.

“Le système de paiement en espèces signifiait que chaque plaignant payait effectivement [the employer] au travail », a écrit Robert Yeo, directeur des normes du travail de la province, dans sa décision d’août 2022 sur les produits de nectar canadiens. « Chaque plaignant a retourné des milliers de dollars en salaire.

“La [employer] est allé plus loin, cependant, et a rendu le paiement des salaires pour les heures travaillées… conditionnel à ce que le salaire continue d’être restitué.

Kamalpreet Khaira lors d’un événement de novembre 2017 marquant la première récolte de produits de nectar canadiens, avec le ministre de l’Agriculture et des Pêches de l’époque, Alan McIsaac, à droite. (Andy Walker/fermier de l’île)

Kamalpreet Khaira, qui est répertorié comme l’un des propriétaires de Canadian Nectar Products and Fruits Canada, n’a pas pu être joint pour commenter.

L’ancienne députée ontarienne Sheila Copps a été l’une des premières à promouvoir Canadian Nectar Products lorsque l’entreprise a commencé à planter des vergers de pommiers à l’Î.

L’ancien député conservateur Gurmant Grewal figurait autrefois sur la liste des copropriétaires de Canadian Nectar Products. Il a déclaré qu’il n’était plus impliqué dans l’entreprise depuis 2017.

La Direction des normes d’emploi a examiné les SMS et les courriels entre les travailleurs et les dirigeants de l’entreprise, ainsi que les traductions des déclarations sous serment des travailleurs étrangers eux-mêmes.

Un échange de textos en mars entre un travailleur et un superviseur faisait allusion à l’absence de l’employé et au déni catégorique du superviseur selon lequel toute action inappropriée avait lieu en ce qui concerne les chèques de paie.

Superviseur: Avez-vous pris un congé sans en informer? Avez-vous pris un congé?

Ouvrier: je n’irai pas travailler de [sic] demain parce que [name of another supervisor] ne me permet pas d’aller travailler si je ne prends pas les chèques. Merci! Et maintenant, je ne me sens pas en sécurité si je vais au travail. Je suis désolé.

Superviseur: C’est un mensonge total, j’étais aussi là, il n’a rien dit là-bas. Deux jours c’était des vacances pour tout le monde

Ouvrier: Maintenant tu dis des mensonges, [name of supervisor]. Alors s’il vous plaît ne m’envoyez plus de message.

Un travailleur s’est plaint d’avoir dû payer 600 $ en espèces pour recevoir un chèque de paie de 499,70 $, indiquent les documents de la Direction des normes d’emploi. À une autre occasion, le travailleur s’est plaint d’avoir payé environ 4 500 $ pour recevoir quatre chèques de paie d’une valeur totale de 3 552,76 $.

Les travailleurs disent qu’on leur a dit qu’ils devaient rembourser à l’entreprise leur billet d’avion pour le Canada. C’est une violation des règles régissant le recrutement de travailleurs temporaires au Canada.

Un travailleur s’est plaint d’avoir cessé de recevoir des chèques de paie lorsqu’il ne pouvait plus payer. Des parents restés au pays à l’étranger devaient leur envoyer de l’argent simplement pour survivre.

Des travailleurs sont montrés en train d’élaguer des arbres chez Canadian Nectar Products en 2018. (Randy McAndrew/CBC)

La Direction des normes d’emploi a également statué que deux travailleurs devaient faire des heures supplémentaires pour les heures travaillées en octobre et novembre 2021, pendant la haute saison dans le verger.

“J’ai senti [it was] C’est vraiment injuste. J’étais extrêmement stressé de travailler là-bas”, a déclaré un travailleur étranger, selon la traduction de sa déclaration sous serment.

Si vous avez des informations sur cette histoire ou un conseil d’actualité à partager avec CBC Île-du-Prince-Édouard, veuillez envoyer un courriel à brian.higgins@cbc.ca ou compass@cbc.ca.

D’autres courriels obtenus par CBC News montrent que l’entreprise utilise un ton professionnel et compatissant avec les travailleurs qui sont nouveaux au Canada – tout en faisant également référence à des chèques de paie non réclamés. Voici l’un d’entre eux:

Cher [name of worker],

Votre superviseur n’a malheureusement pas de lettre de congé de votre part. Puisque vous êtes malade, veuillez envoyer une note du médecin… le travail en votre absence devrait être attribué à d’autres travailleurs pour éviter toute interruption dans nos opérations agricoles occupées. Nous vous rappelons à nouveau de retirer vos chèques de salaire. Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un comptable pour discuter de votre préoccupation concernant la différence dans les calculs de vos paies…

Avant de rendre sa décision, la Direction des normes d’emploi a invité Canadian Nectar Products à répondre aux allégations et a fourni des copies des textes et d’autres preuves. La province n’a reçu aucune réponse, selon la décision écrite.

L’entreprise a répondu à la demande de la province concernant les registres de paie. Un représentant de l’entreprise a téléphoné à la province en juillet, selon la province, pour dire qu’ils n’avaient plus les registres de paie; les documents avaient été saisis en juin par l’Agence des services frontaliers du Canada.

La province a quand même émis ses ordonnances.

“Il est quelque peu surprenant que des copies de ces mêmes registres de paie n’aient pas été conservées”, a déclaré Yeo, le responsable des normes du travail, dans sa décision écrite.

Canadian Nectar Products avait 10 jours pour interjeter appel de l’ordonnance du 11 août de la Direction des normes d’emploi.

Le ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l’Î.-P.-É. a refusé de commenter la question, mais affirme que les montants dus peuvent être appliqués par la Cour suprême de l’Î.-P.-É.