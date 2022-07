Le gouvernement de l’Haryana attribue le stade Daulatabad à Special Olympics pour 20 ans

Le gouvernement de l’Haryana a attribué le stade Daulatabad à Gurugram à Special Olympics Bharat lors d’un événement organisé dans le stade avec environ 300 personnes présentes.

L’installation sera utilisée pour des pratiques sportives régulières et des engagements inclusifs sur et en dehors du terrain. Avec ce développement monumental, l’État a une fois de plus réitéré sa croyance dans le sport en tant que catalyseur universel du changement et du progrès.

Appuyant la décision du gouvernement de l’État, différentes communautés comme le panchayat (conseil de village) et l’association gaushala (organisation de protection des animaux) présentes à l’événement vendredi, ont volontiers confirmé (avec enthousiasme et à haute voix à l’unisson) leur soutien à la cause, attribuant un espace supplémentaire pour sports, augmentant ainsi la superficie allouée de 8 à 15 acres (6,07 hectares). Ils ont même proposé de fournir gratuitement du lait aux athlètes pendant leurs séances d’entraînement.

Le stade, qui sera utilisé pour des séances d’entraînement sportif régulières et des tournois nationaux, devrait devenir fonctionnel au cours des six prochains mois. L’aménagement accueillera 10 sports intérieurs et extérieurs, dont le cyclisme, le football, le handball, le patin à roulettes, le tennis sur gazon, le basket-ball et le tennis de table, la dynamophilie, le badminton et le judo. L’installation devrait bénéficier à plus de 1500 athlètes résidant dans le district.

Sandeep Singh, le ministre des Sports de l’Haryana, a honoré l’occasion avec de nombreux autres invités de marque, dont le président de l’OP Dhankar-BJP Haryana, Sudhir Singla, MLA Gurugram, Rakesh MLA Badshapur ainsi que Keshav Malik, le premier lauréat Bhim dans la catégorie spéciale, Dr Mallika Nadda, présidente et Dr DG Chaudhari, secrétaire général de SO Bharat. Les cinq lauréats Special Olympics Bhim ont également honoré l’événement.

Les différents représentants du gouvernement de l’État ont évoqué leurs futurs projets d’intégration des sports inclusifs dans la politique nationale des sports pour personnes handicapées. En plus des emplois du gouvernement de l’État pour les médaillés des Jeux mondiaux, ils ont annoncé leur intention de verser des pensions à ceux qui sont inemployables.

“J’exprime ma profonde gratitude au gouvernement de l’État d’Haryana qui a attribué un stade spécifiquement accessible aux athlètes Special Olympics. Haryana progresse à pas de géant dans plusieurs directions. Ce sont les athlètes qui représentent l’Inde aux Jeux mondiaux et à de nombreux autres événements internationaux, ce qui rend également leurs États fiers. Il incombe à toutes les communautés et à tous les individus d’intégrer et de fournir aux athlètes spéciaux une vie de dignité et de respect », a déclaré le Dr Mallika.

L’événement avait commencé par la plantation d’arbres symboliques, où 15 arbres (goyave, mangue, amla) ont été plantés dans l’enceinte par les invités de marque. Keshav Malik, médaillé des Jeux olympiques spéciaux mondiaux (Athènes 2011) et membre du comité du chapitre d’État, a planté le premier arbre.

Comme prévu par le directeur régional de l’État, M. Virender Kumar, le stade sera entretenu par des sources d’énergie renouvelables. Avec une approche respectueuse de l’environnement, le stade sera régulièrement examiné par un comité central qui comprendrait un athlète, un représentant du gouvernement de l’État, un expert sportif, un architecte, etc. de domaines divers et pertinents.

