Le gouvernement de l’Alberta tentera d’interdire les mandats de masque COVID-19 dans les écoles, dit Smith

Le gouvernement de l’Alberta s’apprête à essayer d’interdire tout mandat de masque COVID-19 dans les écoles, a déclaré la première ministre Danielle Smith samedi matin.

Dans une déclaration envoyée aux médias samedi, Smith a allégué que la santé mentale, le développement et l’éducation des élèves, de la maternelle à la 12e année, avaient souffert du port de masques en classe.

“Nous devons tourner la page sur ce qui a été une période extrêmement difficile pour les enfants, ainsi que leurs parents et leurs enseignants”, a déclaré Smith.

Jeudi, le juge de la Cour du Banc du Roi, Grant Dunlop, a statué que l’ordre de lever les mandats de masque scolaire en février dernier était “déraisonnable”, car il était basé sur une interprétation de la loi sur la santé publique de la province qui donnait aux politiciens le dernier mot sur les ordonnances de santé publique.

Samedi, la première ministre a déclaré qu’elle avait demandé au ministre de la Justice, Tyler Shandro, d’examiner si un appel de la décision serait approprié.

Un appel est peu probable, cependant, a déclaré Lorian Hardcastle, professeur adjoint de droit à l’Université de Calgary avec une nomination conjointe au département des sciences de la santé communautaire.

Faire appel de la décision renverrait le gouvernement devant les tribunaux et rouvrirait l’argument selon lequel la levée des mandats de masque porte atteinte aux droits de la Charte des enfants immunodéprimés, a-t-elle expliqué. Mais il existe également d’autres mécanismes que le gouvernement peut utiliser à la place pour atteindre l’objectif de Smith, à savoir la réglementation.

La première ministre a déclaré samedi qu’elle avait demandé à Shandro, au ministre de la Santé Jason Copping et à la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange de l’alerter de tout changement législatif ou réglementaire qui serait nécessaire pour “réaffirmer ou clarifier la pleine autorité de notre gouvernement” sur les questions de santé et d’éducation.

Si le gouvernement de l’Alberta choisit d’aller de l’avant, il réglementera probablement la capacité des écoles à mettre en œuvre des mandats de masque par le biais de la loi sur l’éducation, a déclaré Hardcastle.

“Le juge a été très clair sur le fait que la pratique antérieure du gouvernement consistant à dicter au médecin-hygiéniste en chef ce qui se trouve dans ses ordonnances n’est pas légale, donc je pense qu’ils n’emprunteront pas cette voie”, a-t-elle déclaré.

Lorian Hardcastle a déclaré que si le gouvernement de l’Alberta choisit de faire avancer l’interdiction des mandats de masque dans les écoles, il le fera probablement par le biais de la loi sur l’éducation. (Colin Hall/CBC)

Le gouvernement peut également ne rien faire, choisissant plutôt d’attendre et de voir si les écoles ramènent d’elles-mêmes les mandats de masque, a-t-elle ajouté.

Hardcastle a déclaré que la déclaration de Smith est un autre exemple de politisation du COVID-19 et, dans ce cas, indiquant quelque chose sur l’effet du masquage sur les étudiants qui peut ne pas être basé sur des faits.

“Si elle veut faire des affirmations déséquilibrées … elle doit présenter les preuves sur lesquelles elle s’appuie, afin que ceux qui ont une expertise dans ce domaine puissent les critiquer et peser”, a-t-elle déclaré.

“Je ne pense tout simplement pas que ces preuves soient là.”

“Approche dictatoriale”

La COVID-19 est toujours présente partout en Alberta.

Le taux de positivité du test PCR sur sept jours de la province était de 18,36% au 24 octobre, selon la date provinciale. Il y avait 1 118 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont 28 patients dans les unités de soins intensifs.

Cependant, les données suggèrent également que le COVID-19 se propage davantage dans certaines régions que dans d’autres.

Au 24 octobre, le taux de positivité du test PCR sur sept jours dans la zone sud des services de santé de l’Alberta était supérieur à 28%, mais seulement d’environ 15% dans la zone d’Edmonton.

La déclaration de Smith suggère qu’elle adopte une “approche plus descendante et dictatoriale” de la santé publique, ce qui empêcherait les entités locales d’agir en fonction de leur situation respective, a déclaré Hardcastle.

“La santé publique est extrêmement vaste, complexe et multidimensionnelle, et chacun doit avoir ses propres règles et précautions appropriées en place”, a déclaré Hardcastle.

“Dans certains cas, une entité locale est mieux placée pour décider de ce qui est approprié que le gouvernement provincial adoptant une règle qui s’applique à toute la province.”

Quoi qu’il en soit, les conseils scolaires de l’Alberta doivent respecter tout ce que le gouvernement décide, a déclaré Cathy Hogg, présidente de la Public School Boards Association of Alberta.

“Nous sommes régis par la législation de l’Alberta et notre ministre de l’Éducation, nous devons donc faire ce qu’on nous dit, que nous soyons d’accord ou non”, a déclaré Hogg, qui est également président des Prairie Rose Public Schools, qui dessert 23 écoles dans le sud-est de l’Alberta.

“Nos enfants sont une priorité et ce sera toujours notre priorité, alors nous ferons de notre mieux.”

Dans les écoles de Prairie Rose, d’autres mesures sont en place pour aider à prévenir la propagation potentielle du COVID-19, a déclaré le surintendant de division Reagen Weeks. Elle a cité des protocoles de nettoyage améliorés et des dispositifs de filtration de l’air – installés dans certaines salles de classe – à titre d’exemples.

Les parents, cependant, peuvent insister pour que leurs enfants portent des masques en classe, et le personnel de l’école fera ce qu’il peut pour assurer un environnement respectueux, a déclaré Hogg.