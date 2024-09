Le gouvernement de l’Alberta s’efforce d’améliorer la détection précoce du cancer du col de l’utérus

ID 178127005 © Olan Dah | Dreamstime.com Par Personnel de rdnewsNOW Nouveau projet pilote 29 septembre 2024 | 13h52

Le gouvernement de l’Alberta affirme qu’il pilote un projet qui permettra aux Albertains de se dépister eux-mêmes pour le cancer du col de l’utérus à l’aide d’une trousse à emporter.

Les responsables provinciaux reconnaissent que la détection précoce du cancer est essentielle pour sauver des vies, et le gouvernement de l’Alberta affirme qu’il continue de donner la priorité aux opportunités qui rendent la détection précoce plus accessible et plus pratique. En ce qui concerne le cancer du col de l’utérus, notent les responsables, la majorité des cas peuvent être évités grâce à un dépistage et un traitement de routine.

Dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus, le gouvernement de l’Alberta, en collaboration avec ses partenaires Alberta Health Services (AHS) et Alberta Precision Labs, a lancé un projet pilote pour étudier des moyens innovants d’élargir les possibilités de dépistage du cancer pour les Albertains. Les responsables gouvernementaux affirment que le projet pilote invitera les Albertains admissibles à participer, y compris les peuples autochtones et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées.

« Nous savons que le cancer du col de l’utérus est presque entièrement évitable grâce à une vaccination systématique et à un dépistage régulier. C’est pourquoi ce projet pilote est si important », explique Adriana LaGrange, ministre de la Santé. « Cela représente une prochaine étape vitale vers l’élimination totale du cancer du col de l’utérus. »