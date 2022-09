Si les médecins de l’Alberta ratifient un nouvel accord proposé avec le gouvernement provincial, la province s’engage à annuler un changement législatif controversé, selon des documents obtenus par CBC News.

Ni l’Alberta Medical Association (AMA) ni la province ne se sont exprimées publiquement depuis l’annonce vendredi soir que les parties étaient parvenues à un accord de principe après près de trois ans de relations tendues.

Une trousse d’information envoyée aux médecins par l’AMA et obtenue par CBC News décrit les termes de cet accord proposé.

Inclus est une promesse que si le gouvernement renonce à son pouvoir de déchirer unilatéralement un contrat avec des médecins – comme le gouvernement UCP l’a fait en février 2020 – l’AMA abandonnera une poursuite contre la province.

“Le procès de l’AMA ne prendra fin qu’une fois cette législation adoptée après la ratification de l’accord”, indiquent les documents.

Le gouvernement du Parti conservateur uni a imposé un nouvel accord aux médecins en avril 2020 qui a changé la façon dont ils sont payés pour leur travail et couvrent leurs dépenses.

Une tentative de négocier un nouvel accord a échoué en mars 2021 lorsque des médecins albertains ont voté pour rejeter l’offre.

Le président de l’AMA à l’époque a déclaré qu’un point de friction était l’incapacité de soumettre les questions non résolues à un arbitrage exécutoire. Les médecins étaient également mécontents que le gouvernement ait déclaré qu’il retiendrait une partie de leur salaire si la province dépassait son budget annuel pour la facturation des médecins, fixé à 5,5 milliards de dollars cette année.

Les informations obtenues par CBC indiquent que les médecins ne seront pas tenus responsables si leurs factures dépassent cette valeur.

Il indique que l’accord de quatre ans comprend des augmentations de taux de facturation de 1% chaque année de 2022 à 2025 et un paiement forfaitaire de 1% en 2022-2023.

Un nouveau comité tentera de négocier les tarifs de facturation des médecins après 2025. Ces tarifs pourraient augmenter ou baisser en fonction des tarifs des autres provinces, selon les documents. L’AMA et le gouvernement négocieront une compensation pour la quatrième année de l’accord. L’une ou l’autre partie peut faire appel à la médiation et à l’arbitrage exécutoire si elle se trouve dans une impasse.

“Cette entente de quatre ans donne le temps de reconstruire les relations entre les médecins et Alberta Health”, indique le document. “L’accord fournit une structure permettant aux parties de travailler sur les défis, les problèmes et les désaccords qui peuvent survenir.”

Quelques conditions à négocier ultérieurement

Le nouvel accord proposé maintiendrait les allocations pour les médecins qui travaillent dans les établissements des services de santé de l’Alberta, tels que les hôpitaux, pendant deux ans. En 2019, le gouvernement a proposé de mettre fin à ces allocations.

Le 31 mars 2020, le gouvernement a cessé de payer les médecins lorsque le personnel médical n’a pas pu identifier un numéro d’assurance-maladie personnel de l’Alberta pour le patient. Celles-ci sont appelées « réclamations de bonne foi », et les critiques ont déclaré que le changement pourrait nuire aux personnes vulnérables et pauvres sans carte de soins de santé.

L’accord proposé stipule désormais que les médecins peuvent facturer certaines réclamations de bonne foi, rétroactives à avril 2022, via un processus de demande.

Le gouvernement a également plafonné à 65 le nombre de patients que la plupart des médecins pouvaient voir par jour, ce qui, selon lui, était pour des raisons de sécurité.

L’accord engagerait un comité à procéder à un examen accéléré de cette politique dans les 60 jours suivant la ratification.

L’accord mettrait également d’autres points de discorde devant des comités et des panels mixtes, poussant la résolution plus loin sur la route. Cela inclut des décisions sur le montant que les médecins devraient être payés pour les soins de santé mentale virtuels et sur la manière de gérer les futures allocations des spécialistes travaillant dans les hôpitaux.

Ni le gouvernement ni l’AMA ne répondaient aux questions sur la proposition lundi.

Dans une lettre publique vendredi, la présidente de l’AMA, le Dr Vesta Michelle Warren, a déclaré que le conseil d’administration de l’organisation recommande fortement aux médecins de voter en faveur de l’offre. Le vote commence mardi et se poursuivra jusqu’au 28 septembre.

“Nous partageons les mêmes objectifs de stabilisation du système de santé, y compris les pratiques médicales qui font partie de l’infrastructure et ciblant d’autres domaines de préoccupation”, a déclaré Warren dans une déclaration conjointe avec le ministre de la Santé Jason Copping vendredi.