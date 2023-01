Le gouvernement de l’Alberta ne publiera pas de données sur la contamination du manteau neigeux par les mines de charbon

Le gouvernement de l’Alberta refuse de divulguer des informations sur les contaminants toxiques dans les accumulations de neige sous le vent des mines de charbon d’extraction au sommet des montagnes.

Les données ont été recueillies par deux scientifiques supérieurs du gouvernement provincial qui ont mené des recherches sur l’impact de la poussière soufflée par le vent provenant des mines de la Colombie-Britannique sur un lac alpin vierge de l’Alberta. Ils ont récemment publié un article concluant que les sédiments du lac Window sont aussi contaminés que les lacs sous le vent des sables bitumineux.

Ils ont également analysé les contaminants dans les accumulations de neige de la région, des données encore non publiées. Ces données semblent avoir été présentées aux cadres supérieurs d’Alberta Environment en novembre.

La Presse canadienne a déposé une demande d’accès à l’information pour que cette présentation soit publiée. En réponse, l’agence de presse a reçu une copie d’un jeu de diapositives contenant des informations déjà publiques, moins de grandes expurgations.

Une remarque qui a survécu aux expurgations suggère que le document complet comprend des informations sur les niveaux de contaminants dans le manteau neigeux autour de Window Lake.

Sous le titre « Prochaines étapes », les documents publiés indiquent : « Proposer de procéder à un échantillonnage supplémentaire des sédiments du lac et de la neige ».

La façon dont les suppressions ont été justifiées suggère également que les données existent. Les informations ont été supprimées en vertu d’articles de la législation qui permettent au gouvernement de ne pas divulguer des documents susceptibles de contenir une propriété intellectuelle de valeur ou de protéger le droit du chercheur de publier en premier.

La Presse canadienne a contacté un scientifique albertain non employé par la province qui a vu les données et confirme leur existence.

Bill Donahue est un autre scientifique indépendant de la Colombie-Britannique et ancien chef de la Division de la surveillance et des sciences environnementales de l’Alberta. Il n’a pas vu les recherches sur le manteau neigeux.

Il a souligné que même si les concentrations initiales de métaux lourds et d’hydrocarbures du type trouvé sous le vent des mines sont faibles, elles ne se dissipent pas et s’accumulent progressivement dans l’environnement. De plus, les contaminants des accumulations de neige sont souvent libérés sous forme d’impulsions concentrées à mesure que l’accumulation au fil des mois est libérée lors de la fonte printanière.

“La quantité dans le manteau neigeux à un moment donné d’une année donnée peut varier, mais il est absolument certain que les dépôts régionaux de contaminants sur tous les paysages sont aujourd’hui beaucoup plus élevés qu’ils ne devraient l’être et que l’extraction du charbon dans le (sud-est de la Colombie-Britannique) en est la cause, ” a-t-il écrit dans un e-mail.

L’article sur les sédiments de Window Lake, publié en novembre dans la revue Environmental Science and Technology, est parvenu à des conclusions inquiétantes.

Elle a révélé que les niveaux de contaminants tels que les composés aromatiques polycycliques, des cancérigènes connus, atteignaient 30 fois les niveaux préindustriels et, dans certains cas, dépassaient les lignes directrices canadiennes pour la protection de la vie aquatique. Les niveaux de sélénium, toxique pour les poissons, avaient doublé.

À l’époque, Alberta Environment n’avait mis aucun des auteurs de l’article à disposition pour des entrevues.

D’autres scientifiques aux États-Unis et au Canada ont salué le travail.

Emily Bernhardt, écologiste à l’Université Duke de Caroline du Nord, qui a publié de nombreux articles sur l’extraction du charbon au sommet des montagnes, a qualifié la recherche de révolutionnaire et de convaincante. Elle a dit que cela confirme ce qui a été trouvé dans d’autres articles – que l’extraction du charbon au sommet d’une montagne répand des contaminants au-delà des sites miniers.

Le gouvernement conservateur uni de l’Alberta bloque actuellement l’exploration et le développement de mines de charbon dans les montagnes Rocheuses de la province.

La politique, cependant, est appliquée par arrêté ministériel, qui peut être levé à tout moment sans préavis.

Le ministre de l’Énergie de l’Alberta, Peter Guthrie, a déclaré qu’il n’était pas prévu de lever l’ordonnance. Mais il n’a pas précisé combien de temps il restera en place ni indiqué qu’il serait renforcé par une législation ou une réglementation.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

