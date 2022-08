Le gouvernement de l’Alberta modifiera les règles de bonus après un paiement important à Hinshaw pendant COVID-19

Le gouvernement de l’Alberta resserre les règles concernant les primes des employés à la lumière du paiement à six chiffres au médecin-hygiéniste en chef pendant COVID-19.

Le ministre des Finances, Jason Nixon, a déclaré que la fonction publique avait été chargée de revoir et d’apporter des modifications aux règles pour garantir que les futurs paiements de primes en cas d’urgence soient soumis à l’approbation du cabinet.

“La fonction publique ne devrait pas avoir la capacité d’approuver unilatéralement des paiements d’heures supplémentaires importants de cette taille”, a déclaré Nixon dans un communiqué jeudi.

“La Commission de la fonction publique a reçu pour instruction de procéder à un examen complet de la politique afin de s’assurer que les futurs paiements d’heures supplémentaires pour les urgences passent par le Cabinet.

« Jusqu’à ce que l’examen soit terminé et qu’une nouvelle politique soit confirmée, toutes les demandes futures seront présentées au Conseil du Trésor [headed up by Nixon] réviser.”

La CBC, glanant des informations sur la liste des salaires ensoleillés du gouvernement, a rapporté lundi que le Dr Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, a reçu une prime de près de 228 000 $ pour le travail COVID-19 en 2021 – le plus haut versement de prestations en espèces de ce type à une province fonctionnaire depuis que la liste a été rendue publique il y a six ans.

Ce chiffre, en plus de son salaire régulier, porte le salaire de Hinshaw à plus de 591 000 $.

Le NPD de l’opposition et les syndicats du secteur public ont qualifié le paiement d’insulte profonde pour les travailleurs de la santé de première ligne qui ont dû travailler pendant la pandémie de COVID-19 alors que le gouvernement tentait de réduire leur salaire ou de supprimer complètement leurs emplois.

Le paiement a également suscité la colère de certains membres du Parti conservateur uni au pouvoir qui ont longtemps critiqué Hinshaw pour son rôle dans ce qu’ils considéraient comme des restrictions sanitaires et des règles de vaccination intrusives et inutiles pendant la pandémie.

Le ministre des Finances de l’époque, Travis Toews, est maintenant l’un des sept candidats en lice pour remplacer le premier ministre Jason Kenney lors d’un vote du parti prévu le 6 octobre.

Toews a déclaré qu’il n’était pas au courant du paiement et a déclaré qu’il apporterait également des changements pour s’assurer que le cabinet avait le dernier mot sur ces primes.

Le NPD dit que Toews devait être au courant du paiement et soutient qu’il ment ou qu’il n’avait pas une bonne idée du ministère qu’il était censé diriger.

« Le ministre des Finances doit être au courant des finances de la province », a déclaré jeudi la porte-parole du NPD, Sarah Hoffman, aux journalistes à Edmonton.

“Je ne suis pas surpris que Jason Nixon essaie de trouver des lignes pour revenir en arrière et essayer de se distancier de la culpabilité [of] Travis Toews et d’autres assis autour de cette table du Cabinet.”

Le paiement était l’une des primes COVID-19 versées à 107 employés de la direction pour un total de 2,4 millions de dollars.

Dans un communiqué, Alberta Health a déclaré que Hinshaw était payé conformément à une politique de longue date et à un calcul financier lié aux urgences en fonction des heures travaillées.

“Compte tenu de l’ampleur de la réponse à la pandémie de COVID-19, une quantité extraordinaire de travail supplémentaire a été requise par le Dr Hinshaw”, indique le communiqué.