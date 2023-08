Le gouvernement de l’Alberta dit non à une éventuelle candidature pour les Jeux du Commonwealth de 2030

La candidature impliquait Calgary et Edmonton, ainsi que la nation Tsuut’ina et la nation crie Enoch.

Le gouvernement de l’Alberta a mis fin à une éventuelle candidature aux Jeux du Commonwealth de 2030 en raison d’un risque financier.

Le comité de candidature de l’Alberta pour 2030 a qualifié cette décision de «décision inattendue», car le groupe n’avait pas encore présenté son argumentaire au public.

« Nous sommes déçus … et ne commenterons pas davantage », a déclaré Alberta 2030 Bidco dans un communiqué jeudi.

Le gouvernement provincial a déclaré que les Jeux coûteraient 2,68 milliards de dollars.

« Le modèle de parrainage d’entreprise et les revenus de diffusion limités pour les Jeux du Commonwealth auraient fait peser 93% du fardeau financier et des risques sur les Albertains », a déclaré le ministre du Tourisme et des Sports de l’Alberta, Joseph Schow, dans un communiqué.

