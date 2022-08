Le gouvernement de l’Alberta a versé à la Dre Deena Hinshaw une prime en espèces record en 2021

L’année dernière, le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta a reçu le plus grand versement de prestations en espèces de tous les fonctionnaires provinciaux depuis que le gouvernement a commencé à publier des dossiers en 2016.

Le salaire du Dr Deena Hinshaw l’année dernière était de 363 634 $, mais elle a également remporté 227 911 $ supplémentaires en «avantages en espèces» au cours de l’année civile 2021, selon le Base de données sur les salaires et les indemnités de départ du gouvernement de l’Albertaqui a été mis à jour le mois dernier.

Hinshaw est l’un des 107 employés occupant des postes de direction qui ont reçu une rémunération supplémentaire pour leurs efforts pendant la pandémie de COVID-19, selon le gouvernement provincial. L’indemnisation supplémentaire totale a coûté aux Albertains plus de 2,4 millions de dollars.

“L’ampleur de la réponse à cette urgence de santé publique sans précédent a nécessité une quantité extraordinaire de travail supplémentaire de la part du Bureau du médecin-chef, du groupe de travail sur les vaccins, de l’équipe d’intervention en cas de pandémie et d’autres, ce qui se reflète dans la récente divulgation”, a déclaré le ministère. a déclaré le porte-parole de la santé, Mark Feldbusch, dans un e-mail la semaine dernière.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une politique de longue date en matière de rémunération qui était en place lors d’autres situations d’urgence, notamment les incendies de forêt de Fort McMurray en 2016 et les inondations du sud de l’Alberta en 2013.

Le contrat de Hinshaw, qui est mis en lignene précise pas le nombre d’heures de sa semaine de travail et n’inclut pas non plus de dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Le salaire supplémentaire du gouvernement de l’Alberta à Hinshaw couvre le temps qu’elle a travaillé au-delà de 45 heures par semaine. Il a été calculé à l’aide d’une formule conçue par la commission de la fonction publique, a déclaré Feldbusch.

Il a refusé de dire combien d’heures supplémentaires elle avait travaillées.

CBC News a comparé la rémunération de Hinshaw pour les dernières années à celle de ses homologues dans quatre autres provinces, ainsi qu’à celle de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

La Dre Bonnie Henry, de la Colombie-Britannique, a reçu 342 292 $ pour l’exercice 2020-2021. Henry n’a reçu aucune prime pendant cette période pour la gestion de la pandémie, a déclaré un porte-parole du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Le Dr Robert Strang, de la Nouvelle-Écosse, a reçu 305 645 $ en 2020-2021. Il n’a reçu aucune rémunération supplémentaire pour la gestion de la pandémie en 2020-21 ou 2021-22, a déclaré un porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le Dr Saqib Shahab, de la Saskatchewan, a reçu 411 416 $ en 2020-2021, soit environ 78 000 $ de plus que l’année précédente.

Le gouvernement de la Saskatchewan ne peut pas dire si Shahab a reçu une prime, car la loi l’empêche de divulguer plus de détails sur la rémunération des fonctionnaires, a déclaré un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, qui a pris ses fonctions le 26 juin 2021, a reçu 235 314 $ au cours de l’année civile 2021.

Le gouvernement de l’Ontario n’a pas pu divulguer si Moore a reçu une prime, a déclaré un porte-parole.

Le salaire supplémentaire de Hinshaw justifié de manière opaque: bioéthicien

Le Dr James Talbot, microbiologiste médical, a été médecin hygiéniste en chef de l’Alberta de 2012 à 2015.

Talbot n’a pas discuté de rémunération supplémentaire pour des heures supplémentaires excessives potentielles avec le personnel des ressources humaines du gouvernement de l’Alberta pendant qu’il occupait ce poste, a-t-il déclaré.

La pandémie est une situation sans précédent qui a obligé les responsables de la santé publique à faire beaucoup d’heures supplémentaires pour répondre correctement à l’urgence, il est donc juste que Hinshaw ait été indemnisé pour le travail supplémentaire, a déclaré Talbot.

La rémunération totale de Hinshaw l’année dernière – environ 591 545 $ – n’est pas en décalage avec ce que gagnent de nombreux médecins spécialistes, a-t-il déclaré. Mais sa charge de travail était probablement comparable à celle de ses homologues pendant cette période, ce qui la faisait payer une valeur aberrante.

La justification du gouvernement de l’Alberta pour le salaire supplémentaire est opaque, a déclaré Arthur Schafer, bioéthicien et directeur fondateur du Centre d’éthique professionnelle et appliquée de l’Université du Manitoba.

Hinshaw était l’une des mieux payées du pays avant la pandémie de COVID-19, et le gouvernement provincial n’a pas expliqué pourquoi son salaire s’écarte de ce qui est normal à l’échelle nationale, a-t-il déclaré.

“Ils soufflent de la fumée au visage du public”, a déclaré Schafer. “Les hauts fonctionnaires tels que le Dr Hinshaw ne sont pas payés pour travailler une semaine de 40 heures. Ils ne sont pas rémunérés en fonction du nombre d’heures travaillées. Ils reçoivent une rémunération très élevée.”

À l’avenir, Talbot s’attend à ce que les médecins hygiénistes – et les médecins postulant à ces postes – demandent une prime de danger supplémentaire ou des assurances de sécurité de leurs gouvernements provinciaux respectifs, compte tenu de l’indignation publique et des menaces auxquelles Hinshaw et ses homologues ont été confrontés.

“Le niveau de stress auquel ce poste était soumis à travers le pays était également sans précédent”, a-t-il déclaré. “Je n’ai été impliqué que de manière périphérique et j’ai reçu des menaces de mort.”

Depuis la fin mai 2021, le gouvernement de l’Alberta a versé à Price Langevin and Associates, une entreprise de sécurité privée, plus de 262 000 $ pour protéger Hinshaw, selon la base de données de divulgation des contrats à fournisseur unique de la province.