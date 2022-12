Le gouvernement de l’Alaska dévoile son plan budgétaire et vante la séquestration du carbone

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur Mike Dunleavy a proposé jeudi un dividende pour les résidents du fonds pétrolier de l’Alaska conformément à une formule que les législateurs n’ont pas suivie depuis des années et a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre la séquestration du carbone comme une “prometteuse” source potentielle de nouvelles recettes publiques.

Le républicain, qui est devenu le mois dernier le premier gouverneur de l’Alaska depuis 1998 à remporter des mandats consécutifs, a présenté un plan budgétaire qui, selon lui, était destiné à ce que les gens “discutent logiquement et non émotionnellement”. C’est pourquoi vous ne voyez pas de grandes réductions, vous ne voyez pas de gros ajouts. C’est un budget sur lequel je pense que nous pouvons travailler.

Au cours de sa première année au pouvoir, Dunleavy a proposé des réductions importantes et a opposé son veto qui a provoqué l’indignation du public et alimenté une tentative de rappel contre lui. Cet effort de rappel a pris fin l’année dernière, avec l’imminence des élections au poste de gouverneur.

Le gouverneur a déclaré qu’il écoutait les Alaskiens sur des questions qu’ils jugeaient importantes, telles que les écoles, les transports, les routes et le dividende annuel, traditionnellement payé avec les revenus du fonds pétrolier de l’État – le Fonds permanent de l’Alaska.

“Si nous entrons dans ce processus avec un esprit ouvert mais en comprenant que nous voulons tous résoudre des problèmes, que nous voulons tous nous concentrer sur les problèmes plutôt que sur des personnalités, je pense que nous pouvons faire de grandes choses ici dans l’état de l’Alaska. ,” il a dit. « En fait, je pense que nous pouvons construire un Alaska non seulement pour demain, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants pour les 50 prochaines années. Et c’est ce que nous devons regarder.

Il existe un processus de demande annuel pour les dividendes et les exigences de résidence à respecter. Cette année, les résidents ont reçu 3 284 $, dont un paiement d’aide énergétique de 662 $.

Dunleavy propose un dividende estimé à 3 860 $ pour l’année prochaine qui, selon son bureau, serait calculé selon une formule utilisée pour la dernière fois en 2015.

En 2016, alors gouverneur. Bill Walker a opposé son veto à une partie de l’argent disponible pour les dividendes au milieu des déficits. Depuis lors, les législateurs ont décidé du montant à consacrer aux contrôles annuels. Ces dernières années, les législateurs se sont également appuyés sur les revenus des fonds permanents pour aider à payer le gouvernement tout en cherchant à limiter les prélèvements sur les revenus pour les dépenses et les dividendes du gouvernement. Cette limite pour le prochain exercice budgétaire serait d’environ 3,5 milliards de dollars.

Le dividende de cette année était conforme à une approche que Dunleavy avait préconisée, qui répartissait le retrait à 50/50 entre le gouvernement et les dividendes. Il a été adopté dans le cadre du budget plus tôt cette année lorsque les prix du pétrole du versant nord étaient d’environ 115 dollars le baril. Les prix ont chuté plus tôt ce mois-ci à moins de 80 dollars le baril.

Dunleavy a déclaré qu’il était disposé à discuter de ce à quoi ressemblerait le dividende à l’avenir, mais a déclaré que cela devait faire partie d’un plan budgétaire complet. Il a déclaré que les coûts “n’ont pas été moins chers en Alaska”, en particulier pour ceux des zones rurales où les coûts d’expédition sont élevés.

Il a déclaré qu’il considérait le projet de loi sur la séquestration du carbone qu’il prévoyait d’introduire comme une source potentielle de revenus pour un État qui dépendait depuis longtemps du pétrole. Les détails de cette proposition étaient encore en cours d’élaboration.

Le US Geological Survey affirme que le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus couramment produit et que la séquestration du carbone est le processus de capture et de stockage du dioxyde de carbone atmosphérique.

Dunleavy a déclaré qu’il attend également avec impatience de nouvelles discussions avec les législateurs sur le financement de l’éducation.

Son plan budgétaire est sorti le même jour qu’une prévision révisée des revenus de l’État qui estime à environ 1,8 milliard de dollars de revenus de moins entre cet exercice et le prochain que les prévisions publiées au printemps. Les estimations changeantes surviennent au milieu des changements dans les prix du pétrole et les projections de production.

Le sénateur républicain Gary Stevens, sur le point d’être le prochain président du Sénat, a qualifié la proposition de budget de “bon point de départ” pour que les législateurs commencent leur travail. Mais il a exprimé des inquiétudes dans plusieurs domaines, notamment le financement de l’éducation, le montant du dividende et “une version squelette d’un budget d’investissement”.

Le Sénat s’est organisé en une coalition majoritaire bipartite pour la session législative commençant le 17 janvier. La Chambre n’a pas encore organisé.

Le représentant Ben Carpenter, un républicain de Nikiski qui a siégé au comité des finances de la Chambre, a qualifié la proposition de budget de Dunleavy de “pratique”. Mais il a également déclaré dans un communiqué que “le recours à l’épargne pour équilibrer le budget indique la nécessité continue pour le législateur de remédier à notre déséquilibre structurel avec des politiques budgétaires à long terme qui donnent la priorité à la croissance économique, à une faible fiscalité et à des dépenses disciplinées”.

Becky Bohrer, L’Associated Press