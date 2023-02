Le gouvernement de la Colombie-Britannique promet de lutter contre d’éventuels droits américains sur le bois d’œuvre résineux

Les plans du gouvernement américain visant à prolonger les tarifs qui rendent le bois d’œuvre résineux de la Colombie-Britannique plus cher ont suscité des critiques.

Fin janvier, le département américain du Commerce a déclaré que les États-Unis prévoyaient d’étendre les tarifs existants.

Alors que les États-Unis sont le plus grand importateur de bois d’œuvre résineux canadien, l’industrie du bois d’œuvre a fréquemment cherché et réussi à limiter les importations en provenance de la Colombie-Britannique et d’autres provinces au moyen de tarifs, invoquant une concurrence déloyale.

Les producteurs américains, historiquement incapables de répondre à la demande aux États-Unis, ont souvent affirmé que les entreprises de la Colombie-Britannique recevaient des subventions injustes.

Ce soi-disant différend sur le bois d’œuvre résineux dure depuis près de 25 ans et a contribué au déclin de l’industrie provinciale et des habitants des collectivités qui dépendent de la foresterie. Les scieries étaient la plus grande industrie manufacturière de la Colombie-Britannique en 2020, générant 12 % de tous les revenus provinciaux provenant des produits manufacturés, contre 16 % en 2006.

Le différend actuel a lieu après la fin d’un accord de 2006, un différend précédent entre 2001 et 2006 avait expiré en 2015. Une période de grâce d’un an s’est terminée en 2016.

La décision américaine d’étendre les tarifs n’est pas encore définitive, mais un trio de ministres provinciaux l’a condamnée dans un communiqué conjoint.

Le ministre des Forêts Bruce Ralston, la ministre de l’Emploi Brenda Bailey et le ministre du Commerce Jagrup Brar ont déclaré que ces tarifs rendaient le bois d’œuvre et donc le logement plus cher, nuisant aux gens des deux côtés de la frontière en période d’inflation.

Les ministres ont déclaré que le gouvernement provincial travaillera avec Ottawa et l’industrie pour créer un marché équitable pour les produits du bois de la Colombie-Britannique et défendre les 50 000 travailleurs de l’industrie forestière.

“Cela comprend la poursuite sans relâche des litiges par toutes les voies disponibles, y compris dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique et de l’Organisation mondiale du commerce”, ont-ils déclaré.

La Colombie-Britannique, le Québec et l’Alberta ont produit 81 % du bois d’œuvre résineux du Canada en 2020 et le bois d’œuvre résineux représentait 14 % de toutes les exportations provinciales en 2020. Les scieries étaient également la plus grande industrie manufacturière de la province et produisaient 12 % de tous les revenus des produits manufacturés. marchandises en 2020. Mais le bois d’œuvre résineux provincial perd des parts de marché par rapport à ses concurrents canadiens, l’Alberta gagnant aux dépens de la Colombie-Britannique.

Le différend en cours avec les États-Unis n’est qu’un des nombreux problèmes auxquels est confrontée la foresterie provinciale, mais les ministres promettent de l’aide.

« Le gouvernement reste concentré sur l’expansion des marchés pour les produits du bois de la Colombie-Britannique, tant au pays qu’à l’étranger, en favorisant l’innovation et les relations commerciales avec les marchés mondiaux », ont-ils déclaré. « Notre gouvernement continue de se tenir aux côtés des travailleurs, de leurs familles et des communautés forestières alors que nous travaillons ensemble pour résoudre ce conflit.

@wolfgangdepner

wolfgang.depner@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

bois d’oeuvre résineux