Le gouvernement de la Colombie-Britannique dit qu’il ne soutiendra pas la candidature aux Jeux olympiques d’hiver de 2030

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé jeudi qu’il n’appuierait pas une candidature potentielle pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030.

La province a déclaré dans un communiqué qu’elle examinait la candidature dirigée par les Autochtones depuis plus d’un an.

« Je sais que la perspective d’accueillir ces Jeux est excitante pour les athlètes et les amateurs de sport », a déclaré Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport.

“Cependant, la province a la responsabilité de peser les avantages avec les coûts et les risques possibles du projet.”

Beare a déclaré que le coût direct de l’offre s’élèverait à des milliards de dollars, ajoutant que cela mettrait en péril la “capacité du gouvernement à faire face aux pressions auxquelles sont confrontés les Britanno-Colombiens en ce moment”.

La candidature 2030 est dirigée par les nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), en plus du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et des municipalités de Vancouver et de Whistler. .

Plus à venir.