L’application de messagerie est exposée au risque d’espionnage, a affirmé la municipalité d’Amsterdam

La municipalité d’Amsterdam a interdit à ses fonctionnaires d’utiliser le service de messagerie crypté Telegram sur leurs téléphones de travail, invoquant des activités criminelles présumées sur l’application et un risque d’espionnage, a rapporté lundi la chaîne de radio BNR.

Un porte-parole du conseiller informatique d’Amsterdam, Alexander Scholtes, a confirmé cette décision à BNR, déclarant que l’interdiction avait été promulguée fin avril mais n’avait pas été communiquée publiquement.

Télégramme est un « refuge pour les pirates informatiques, les cybercriminels et les trafiquants de drogue », Scholtes a affirmé qu’il existait également des inquiétudes quant à un éventuel espionnage via l’application.

Selon le rapport, le conseiller municipal d’Amsterdam, Fatihya Abdi, a appelé en septembre dernier à une interdiction nationale de la plateforme, affirmant que des jeunes étaient recrutés via l’application pour commettre des crimes dans tout le pays.

Le ministère de l’Intérieur des Pays-Bas dispose d’une liste des « le plus risqué » applications qui ne devraient pas être installées sur les téléphones professionnels, écrit BNR.

Telegram, qui serait utilisée par près de deux millions de personnes aux Pays-Bas, est la plus grande application à être interdite depuis que le gouvernement du pays a interdit l’utilisation de la plateforme chinoise de vidéos courtes TikTok sur les téléphones professionnels l’année dernière.

Telegram est l’application de messagerie la plus utilisée en Russie et a également gagné en popularité dans le reste du monde ces dernières années, en particulier après que Meta a modifié les paramètres de confidentialité de WhatsApp.

Comme WhatsApp ou Messenger, Telegram permet aux utilisateurs d'envoyer des messages privés et de groupe. Contrairement à ses concurrents américains, elle permet également aux utilisateurs de créer des chaînes pour diffuser des actualités et des mises à jour à leurs abonnés.















Pavel Durov, le propriétaire de Telegram, d’origine russe, a insisté sur le fait qu’il respectait les droits des utilisateurs de Telegram à la vie privée et à la liberté d’expression. Dans une interview accordée en avril au journaliste américain Tucker Carlson, Durov a déclaré qu’il avait refusé les demandes de partage des données des utilisateurs avec le gouvernement américain ou de mise en place d’une soi-disant surveillance « portes dérobées » dans la plate-forme.

En juillet, Durov a annoncé que Telegram avait atteint 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels et continuait de croître rapidement. Durov, qui a fondé VK, la réponse russe à Facebook, a vendu sa participation dans VK et quitté la Russie en 2014 en raison de désaccords avec le gouvernement. Il a vécu dans plusieurs pays tout en recherchant le meilleur endroit pour gérer Telegram et s’est finalement installé à Dubaï.

Les responsables de l’UE cherchent à réglementer Telegram et envisageraient de classer l’application comme une « très grande plateforme en ligne. » Cela exposerait l’application de messagerie axée sur la confidentialité aux règles strictes de censure de l’UE.