Le gouvernement de la C.-B. fera un usage intensif de l’excédent budgétaire : discours du Trône

Il est temps de dépenser de l’argent maintenant, car il n’y en aura pas l’année prochaine.

C’est le message principal du premier discours du Trône prononcé par le gouvernement du premier ministre David Eby lundi (6 février).

La lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, Janet Austin, a déclaré à l’Assemblée législative que l’excédent budgétaire de 5,7 milliards de dollars du gouvernement ne sera pas là l’année prochaine, car les économistes prédisent un ralentissement mondial face à l’inflation et à d’autres forces.

“Votre gouvernement a un plan proactif pour faire face à ces tendances mondiales”, a déclaré Austin. “Cela mettra l’excédent de cette année au service des gens – pour les soutenir maintenant et à long terme.”

Selon la loi, l’argent excédentaire non dépensé au 31 mars doit être affecté à la dette de la Colombie-Britannique.

“Certains disent que nous devrions réagir à un ralentissement en nous retirant, en réduisant les services ou en faisant payer les gens de leur poche pour les soins de santé”, a déclaré Austin, ajoutant que cela ne ferait que réduire le soutien aux personnes qui ne trouvent que maintenant leur place après la pandémie. .

Le discours promet de « nouveaux investissements records » dans les soins de santé publics, le logement pour les familles de la classe moyenne et le transport en commun, entre autres questions, y compris la sécurité publique, tout en contribuant à réduire le coût de la vie pour les Britanno-Colombiens ordinaires.

Le gouvernement promet également de bâtir une économie plus verte en introduisant un programme de formation professionnelle appelé Future Ready, d’améliorer les transports et d’investir dans l’hydrogène.

Austin a déclaré que le gouvernement ne transformera pas sa stratégie de construction de logements plus abordables en lois avant l’automne, après avoir travaillé avec les gouvernements locaux, les constructeurs de maisons et les communautés.

Le discours ne précise pas non plus quand le gouvernement prévoit de présenter une nouvelle législation pour “réprimer les gangs et le blanchiment d’argent”.

Bien que le discours brosse un tableau général à dessein, de nombreuses sections de celui-ci manquent de délais précis et répètent souvent des mesures déjà annoncées, qui ont jusqu’à présent totalisé 1 milliard de dollars.

