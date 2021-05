Le gouverneur Brian Kemp (R-Géorgie) a rejoint un groupe croissant de fonctionnaires républicains pour s’opposer au concept de théorie critique de la race enseignée dans les écoles.

Dans une lettre de jeudi, Kemp a dit aux membres du Georgia State Board of Education de prendre «Des mesures immédiates pour garantir que la théorie critique de la race et son idéologie dangereuse ne prennent pas racine dans nos normes et notre programme d’état».

Kemp a déclaré qu’il ne voulait pas que les contribuables financent un «Agenda manifestement partisan» être promu aux enfants, ce qu’il prétend que l’administration Biden pousse.

Aujourd’hui, j’ai écrit une lettre au State Board of Education contre la théorie critique de la race dans nos écoles. Cet agenda anti-américain qui divise n’a pas sa place dans les salles de classe de Géorgie. pic.twitter.com/iDFFUmge0n – Gouverneur Brian P. Kemp (@GovKemp) 20 mai 2021

La théorie critique de la race est un concept poussé par de nombreux militants libéraux qui examine comment les préjugés raciaux influencent la politique et les institutions juridiques américaines. Les conservateurs ont fait valoir que les militants qui réclamaient une théorie critique de la race étaient politiquement motivés.

Les collaborateurs de Kemp n’ont pas précisé si le concept était enseigné dans des écoles de Géorgie, mais ont déclaré que la lettre du gouverneur était destinée à empêcher que cela ne se produise.

Le procureur général de Géorgie Chris Carr plus tôt cette semaine s’est joint à plus d’une douzaine d’autres procureurs généraux cette semaine pour exhorter l’administration Biden à ne pas soutenir les propositions suggérant d’enseigner la théorie critique de la race et le projet controversé 1619 dans les écoles.

