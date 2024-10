Le gouvernement de Floride critique la mesure de vote sur l’avortement à cause des publicités et des pétitions

Le gouvernement de Floride trouve à redire sur plusieurs fronts à une mesure de vote sur le droit à l’avortement à laquelle le gouverneur Ron DeSantis s’oppose.

Ce mois-ci, le département de la santé de l’État a déclaré aux chaînes de télévision qu’elles pourraient faire l’objet de poursuites pénales si elles continuaient à diffuser une publicité de Floridians Protecting Freedom qui, selon le gouvernement, est fausse et crée une « nuisance sanitaire ». La publicité a quand même continué à être diffusée.

Par ailleurs, vendredi, le Bureau des crimes électoraux et de la sécurité a publié un rapport affirmant qu’un « grand nombre de fausses signatures ou de pétitions frauduleuses » avaient été soumises pour que la question soit inscrite sur le bulletin de vote. L’État a également annoncé une amende de 328 000 $ contre le groupe de mesures électorales.

Le directeur de campagne du groupe affirme que la campagne a été « irréprochable » et que le gouvernement de l’État agit de manière inappropriée pour tenter de faire échouer l’amendement.

« Ce à quoi nous assistons actuellement n’est rien d’autre que des distractions malhonnêtes et des tentatives désespérées de faire taire les électeurs », a déclaré Lauren Brenzel dans un communiqué.

La Floride est l’un des neuf États à avoir adopté une mesure lors du scrutin du 5 novembre pour protéger l’accès à l’avortement. C’est le plus coûteux – avec environ 150 millions de dollars de publicités jusqu’à présent, selon la société de suivi des médias AdImpact – et peut-être le plus conséquent.

Ce total de dépenses comprend les millions que le Parti républicain de l’État a dépensés, à la demande de DeSantis, pour exhorter les électeurs à rejeter la question. Cela n’inclut pas les dépenses du département de la santé de l’État, y compris pour un site Web qui affirme que « l’amendement 4 menace la sécurité des femmes ». Les défenseurs du droit à l’avortement poursuivis en justice pour arrêter le message financé par les contribuables, mais un juge a décidé le mois dernier qu’il pouvait continuer. Il y a également eu une bataille juridique concernant une déclaration sur l’impact financier de la mesure électorale.

La mesure ajouterait un amendement à la constitution de l’État pour protéger le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, qui est considérée comme se situant au-delà de 20 semaines de grossesse. Et cela pourrait être plus tard pour préserver la vie ou la santé de la femme. L’amendement annulerait une loi entrée en vigueur cette année interdisant l’avortement dans la plupart des cas après les six premières semaines de grossesse – avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes.

La loi, signée par DeSantis, a changé le paysage national de l’avortement. En conséquence, de nombreuses femmes de Floride vont hors de l’état pour des avortements. Et ceux d’autres endroits du Sud soumis à des interdictions voyagent également plus loin, plutôt que de chercher des services en Floride.

Pour que la mesure électorale soit adoptée, elle a besoin du soutien de 60 % de ceux qui votent. Les défenseurs du droit à l’avortement ont prévalu sur les sept mesures électorales à l’échelle des États aux États-Unis en 2022 et 2023 – mais ils n’ont obtenu le soutien des trois cinquièmes que dans la Californie et le Vermont, généralement libéraux.

Une publicité de Floridians Protecting Freedom présente une mère de Floride décrivant comment on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau alors qu’elle était enceinte de 20 semaines avant l’entrée en vigueur d’une série de restrictions étatiques.

« Les médecins savaient que si je n’interrompais pas ma grossesse, je perdrais mon bébé, je perdrais la vie et ma fille perdrait sa mère », dit-elle, ajoutant que la loi actuelle de l’État n’aurait pas autorisé l’avortement qu’elle a subi. reçu avant qu’elle puisse commencer un traitement contre le cancer.

Le 4 octobre, le Département de la Santé de Floride a écrit à WCJB-TV à Gainesville une lettre affirmant que la publicité était « catégoriquement fausse » parce que l’avortement peut être obtenu après six semaines d’âge gestationnel s’il est nécessaire de sauver la vie d’une femme ou « d’éviter une grave blessure ». risque de déficience physique importante et irréversible d’une fonction corporelle majeure.

L’État a déclaré qu’il pourrait invoquer une loi sur les « nuisances sanitaires » et engager des poursuites pénales contre la chaîne.

Le président de la Commission fédérale des communications a fustigé ces menaces. « Le droit des radiodiffuseurs de s’exprimer librement est ancré dans le premier amendement », a déclaré Jessica Rosenworcel dans un communiqué la semaine dernière. « Les menaces contre les stations de radiodiffusion parce qu’elles diffusent des contenus incompatibles avec les vues du gouvernement sont dangereuses et portent atteinte au principe fondamental de la liberté d’expression. »

Dans une lettre adressée aux chaînes de télévision, la campagne pour le droit à l’avortement a déclaré que la publicité était vraie parce que la femme dans la publicité avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. L’avortement ne lui sauverait pas la vie, dit le groupe, mais la prolongerait plutôt.

Floridians Protecting Freedom affirme qu’environ 50 stations diffusaient la publicité et que toutes ou presque toutes ont reçu l’avertissement – ​​et qu’elles ont quand même continué à la diffuser.

Scripps, qui possède quatre stations de Floride, a déclaré que toutes avaient reçu la lettre et avaient maintenu la diffusion de la publicité. « Les publicités sont protégées par le premier amendement », a déclaré lundi David M. Giles, directeur juridique de la société, dans un communiqué.

Florida Health n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires. Ni WCJB-TV, ni son propriétaire, Grey Television, ni la Florida Association of Broadcasters.

Le Bureau des crimes électoraux et de la sécurité de Floride a envoyé vendredi un rapport à DeSantis et aux dirigeants législatifs alléguant une fraude dans la campagne de pétition qui a mis l’amendement 4 sur le bulletin de vote.

Le bureau, formé à la suite d’un loi 2022, appelle les dirigeants de l’État à discuter de « l’adéquation de la loi actuelle pour lutter contre la fraude aux pétitions d’initiative ».

Le rapport allègue que des personnes payées pour recueillir des signatures ont falsifié des signatures et signé certaines pétitions au nom de personnes décédées, et que certaines ont été illégalement payées pour chaque signature recueillie.

L’agence a infligé une amende de 328 000 $ à Floridians Protecting Freedom, l’accusant d’avoir violé la loi électorale. Le groupe déclare qu’il contestera l’amende.

Et Brenzel s’est demandé pourquoi l’État avait publié le rapport maintenant, alors que le vote anticipé avait commencé – et des mois après que les signatures aient été certifiées.

Le rapport publié vendredi semble expliquer sur quoi travaillait la police d’État lorsque certains se sont présentés au domicile des électeurs le mois dernier. leur demandant de signer des pétitions pour mettre l’amendement sur le droit à l’avortement sur le bulletin de vote.

À l’époque, DeSantis avait défendu l’enquête. « Quiconque a soumis une pétition et est un électeur valide a tout à fait le droit de le faire », a déclaré DeSantis. « Nous n’enquêtons pas là-dessus. Ce qu’ils enquêtent, ce sont des pétitions frauduleuses. »