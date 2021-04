T

Le monde du football est en ébullition face aux projets des meilleurs clubs du continent – y compris les six grands anglais – de lancer une Super League européenne voyous et d’établir un réseau privé pour gagner plus d’argent. Le monde politique est également tumultueux. Les hauts fonctionnaires et les personnalités politiques semblent être devenus des voyous et avoir créé un réseau privé pour gagner plus d’argent. Une nouvelle vague d’histoires de lobbying suggère que le scandale du «sleaze» a une certaine manière de fonctionner. Est-ce que quelque chose va changer? L’équipe de Boris Johnson espère que quelques «ajustements» au système permettront à tout de revenir à la normale.

À l’intérieur de la bulle

Kate Devlin, rédactrice en chef de Whitehall, sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: