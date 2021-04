Je suis soulagé que justice soit rendue à George Floyd.

Mais aussi le sentiment qu’il existe une opportunité de réforme de la police – au Royaume-Uni également – pour s’assurer que nous ne vivons plus une tragédie comme celle-ci.

J’aimerais que le gouvernement de Boris Johnson reconnaisse le racisme systémique, écrit Leroy Logan Crédit: PA

Les forces de police dans les pays à majorité blanche doivent s’assurer de traiter tout le monde avec respect et dignité, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur classe.

Les services de police doivent être adaptés aux objectifs du 21e siècle. Nous ne patrouillons pas avec des armes à feu dans ce pays, donc nous n’avons pas de flics capables de déclencher la gâchette.

Mais il y a un certain profilage racial que nous voyons autour de l’interpellation et de l’utilisation de la force.

Les Noirs d’ici sont cinq fois plus susceptibles d’être victimes de la force de la police que leurs homologues blancs. Et les Noirs sont deux fois plus susceptibles de mourir en détention au Royaume-Uni que les Blancs.

Une chose importante qui est apparue après le meurtre de George Floyd est que les policiers se sont élevés contre l’officier voyou Derek Chauvin.

C’est vraiment important. Les bons flics doivent dénoncer les mauvais flics. Les flics voyous sont en minorité.

Mais si les agents ne se prononcent pas contre les pommes pourries, alors toutes sont peintes avec le même pinceau comme étant racistes et violentes.

Depuis le meurtre de George Floyd, il y a eu un mouvement social, de toutes ethnies et origines, disant que nous avons besoin de changement.

George Floyd a été assassiné par un flic voyou Derek Chauvin Crédits: Rex

George Floyd photographié avec sa fille dans une photo du tribunal Crédit: Palais de justice du comté de Hennepin

Nous ne pouvons pas simplement en parler année après année. Je ne veux pas que mes petits-enfants subissent le genre d’injustices que ma génération a subies.

J’aimerais que le gouvernement de Boris Johnson reconnaisse que le racisme systémique, le racisme structurel et le racisme institutionnel sont des problèmes et qu’il s’attaque ensuite à ces problèmes.

Utilisons ce cas emblématique qui a affecté le monde pour créer une société plus juste.

Chauvin a été emmené hors du tribunal avec des menottes après la lecture du verdict Crédit: EPA