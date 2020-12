Getty

Les supermarchés britanniques ont été invités à stocker de la nourriture et des produits essentiels alors que la Grande-Bretagne se dirige vers un Brexit sans accord.

Le Premier ministre Boris Johnson doit s’entretenir dimanche avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour décider si leurs négociations commerciales ont un avenir.

Johnson a déclaré vendredi que les négociations échoueraient « très, très probablement ».

Les ports britanniques connaissent déjà des embouteillages et des retards dus au stockage avant un Brexit sans accord.

Le gouvernement de Boris Johnson a demandé aux supermarchés britanniques de commencer à stocker de la nourriture et d’autres produits essentiels à quelques heures seulement de la date limite de l’UE pour un accord commercial sur le Brexit.

Le Premier ministre britannique doit s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dimanche midi, lorsqu’il décidera si un accord est réalisable ou non avant que la Grande-Bretagne ne quitte les règles commerciales de l’UE le 31 décembre.

Vendredi, Johnson a déclaré qu’il était « très, très probable » que la Grande-Bretagne ne parvienne pas à conclure un accord commercial avant janvier.

Alors que les négociations se poursuivaient au cours du week-end, les ministres du gouvernement Johnson ont demandé aux supermarchés britanniques de commencer à stocker des marchandises en raison des pénuries attendues causées par un Brexit sans accord, a rapporté le Sunday Times.

« Il y a eu une conversation il y a une semaine lorsque les ministres ont dit de se préparer au non-accord. Ce week-end, le message est que ce n’est pas un accord », a déclaré au journal un consultant senior de l’un des plus grands supermarchés.

Le Royaume-Uni pourrait connaître des pénuries de légumes et d’autres produits qu’il s’approvisionne fortement en Europe dans les mois à venir, a rapporté le Sunday Times, avec des prix pour les consommateurs susceptibles de monter en flèche en raison des tarifs européens nouvellement imposés.

Les magasins britanniques connaissent déjà des pénuries et des retards dus à la congestion des ports causée par le stockage du Brexit.

Des représentants de l’industrie britannique du jouet ont déclaré à Business Insider cette semaine que de nombreux jouets pour enfants populaires ne seraient pas disponibles pour les consommateurs ce Noël en raison des retards.

Andrew Opie, du British Retail Consortium, a déclaré à Insider que dans certains ports, « nous avons constaté une énorme augmentation de la demande d’espace qui a entraîné des retards et des centaines de milliers de livres de frais de congestion pour le déchargement des marchandises. »

«Les détaillants font désormais face à des coûts plus élevés que jamais auparavant, certains enregistrant une augmentation hebdomadaire de 25% des frais de port.

« Alors que ces tarifs continuent d’augmenter et que les perturbations dans les ports et dans le transport se poursuivent, les détaillants sont confrontés à d’importants défis avec l’importation de certains articles avant Noël. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des pénuries de médicaments et d’autres fournitures essentielles, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré à Andrew Marr Show de la BBC que le National Health Service stockait mais a ajouté qu ‘ »il peut y avoir des changements » dans les approvisionnements.

Les ports et les entreprises de fret britanniques signalent déjà de longs retards et des retards de part et d’autre de la Manche en raison des entreprises qui stockent des fournitures avant la sortie de la Grande-Bretagne de la période de transition du Brexit.

La perturbation devrait frapper durement l’économie britannique après un an de difficultés économiques déclenchées par la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement de Johnson se prépare à dépenser des milliards pour soutenir les industries britanniques en cas de Brexit sans accord, rapporte le Sunday Telegraph.

Les constructeurs agricoles, de pêche et automobiles devraient être particulièrement touchés par la sortie soudaine de la Grande-Bretagne du marché unique européen.

Les deux parties restent sombres quant aux perspectives d’une percée dans les pourparlers dimanche.

Un haut responsable du gouvernement britannique a déclaré samedi soir que « les pourparlers se poursuivent à Bruxelles, mais restent très difficiles ».

Ils ont ajouté: « La position du Premier ministre reste la même: tout accord doit être juste et respecter les principes de souveraineté et de contrôle. »

Dominic Raab a déclaré à la BBC qu’il y avait une « barre très haute » pour que les discussions se poursuivent au-delà de dimanche.

« Ce qui compte vraiment, c’est la volonté politique », a déclaré Raab à The Andrew Marr Show, ajoutant que l’UE devait opérer un changement significatif sur les questions des droits de pêche et les conditions d’accès du Royaume-Uni au marché unique européen.

Le Taoiseach irlandais Michael Martin a déclaré à Marr que le Royaume-Uni et l’UE devaient conclure un accord.

« Un non-accord serait une très mauvaise nouvelle pour nous tous », a-t-il déclaré.

« Ce serait un échec épouvantable de la direction politique si nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord sur toute la ligne. »

