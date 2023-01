Le gouvernement danois veut supprimer un jour férié

La Première ministre danoise Mette Frederiksen et sa coalition centriste ont été largement critiquées par l’opposition, les syndicats, les évêques du pays et de nombreux membres de base de leurs propres partis pour avoir proposé d’abolir un jour férié au printemps.

Le gouvernement tripartite veut supprimer le jour férié qui tombe le quatrième vendredi après Pâques et qui est connu sous le nom de Magasin Bededag, ou Grande Journée de Prière. Ils disent que l’argent économisé sera utilisé pour augmenter le financement de la défense ; une estimation officielle indique que cela renforcerait le solde public structurel d’environ 3 milliards de couronnes (586,5 millions de dollars canadiens) par an.

Les travailleurs au Danemark ont ​​actuellement jusqu’à 11 jours fériés ; le chiffre est inférieur les années où Noël et le Nouvel An tombent le week-end. Un projet de loi proposant l’abolition de la Magasin Bededag vacances a été présenté au parlement mardi.

Objectif de dépenses de l’OTAN

Le gouvernement des sociaux-démocrates, des libéraux de centre-droit et des modérés du centre n’est au pouvoir que depuis le 15 décembre et la coalition vise à atteindre l’objectif de l’OTAN consistant à consacrer 2% de son produit intérieur brut aux budgets militaires d’ici 2030. , en partie en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cependant, la perte de la fête – créée il y a plus de 300 ans lorsqu’un évêque danois a fusionné plusieurs fêtes mineures – a déclenché une réaction sévère dans tout le Danemark, un pays de près de six millions d’habitants où plus de 73 % de la population appartient à l’État luthérien. Église, bien que moins de trois pour cent des gens soient des fidèles réguliers.

Les syndicats, traditionnellement proches des sociaux-démocrates de Frederiksen, ont lancé une pétition en ligne avec plus de 405 000 signatures pour “envoyer un signal clair au gouvernement : Abandonnez les projets de ferraille Magasin Bededag.”

Les 10 évêques luthériens du Danemark ont ​​parlé d’un “abus de confiance”, affirmant qu’ils n’avaient même pas été consultés avant le déménagement.

Unité de l’opposition

Au Danemark, où le consensus politique est la norme, l’opposition – à droite et à gauche de la coalition centriste – s’est unie dans un rare mouvement pour critiquer le gouvernement.

“Le gouvernement nous exclut tous”, a déclaré Pia Olsen Dyhr, chef du Parti populaire social de gauche qui était autrefois un allié des sociaux-démocrates.

Søren Pape Poulsen, chef des conservateurs de centre-droit, a déclaré “qu’il est important pour moi de protéger notre culture, notre histoire, ainsi que les valeurs et les racines profondes sur lesquelles repose notre société”, et a qualifié l’abolition “d’erreur”.

“Pas bien”, disent les syndicats

Certains employeurs qui approuvent le plan du gouvernement craignent qu’il ne soit évoqué dans les discussions sur les salaires et les conditions de travail entre eux et les syndicats. Au Danemark, le gouvernement reste traditionnellement à l’écart de ces questions.

“Il n’est pas juste que le gouvernement abolisse les jours fériés ou les jours de congé au-dessus de nous tous”, ont déclaré les syndicats. Ils ont lancé l’idée d’un référendum sur la question.

Le gouvernement contrôle 89 sièges au parlement de 179 sièges et est soutenu par les quatre législateurs représentant les territoires danois semi-indépendants du Groenland et des îles Féroé.

La première lecture d’une loi pour apporter le changement est fixée au 2 février. La date de la troisième et dernière lecture n’a pas encore été annoncée. Si passé, Magasin Bededag ne sera plus un jour férié à partir de 2024.