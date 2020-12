Le gouverneur Andrew Cuomo prolongera le moratoire temporaire de New York sur les expulsions alors que l’État est aux prises avec une augmentation troublante des cas de coronavirus.

Les interdictions actuelles d’expulsions pour les locataires résidentiels et commerciaux devaient expirer le 1er janvier 2021, mais Cuomo a indiqué mercredi qu’il ne laisserait pas cela se produire.

« De toute évidence, nous mettons à jour ces choses au fur et à mesure, et nous n’allons pas laisser quiconque expulsé en raison de ces circonstances être expulsé », a déclaré la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa lors de son briefing quotidien sur les coronavirus.

Elle n’a pas précisé la durée de la prochaine extension.

Cuomo a d’abord mis en œuvre un moratoire sur les expulsions en mars avant de le solidifier en vertu d’une loi appelée Tenant Safe Harbor Act adoptée au cours de l’été.

Le moratoire protège les locataires incapables de payer leur loyer en raison de difficultés financières résultant de la pandémie d’être expulsés de leur logement.

Il a élargi les protections en octobre pour inclure les locataires commerciaux, suscitant les critiques des propriétaires qui disent qu’ils ont également besoin d’une forme d’aide du gouvernement pour s’en sortir.

Jusqu’à 25% des locataires de New York auraient manqué le paiement du loyer cette année, la pandémie ayant laissé des milliers de personnes sans travail.

L’impossibilité d’expulser les locataires qui ne paient pas a mis une pression énorme sur les propriétaires. Une enquête menée par le Community Housing Improvement Program en octobre a révélé que 15% des propriétaires ont déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de payer les impôts fonciers l’année prochaine.

Des panneaux appelant à la suspension des paiements de loyer sont apparus cette année dans la ville de New York, les locataires prenant de plus en plus de retard. Une bannière est vue sur un bâtiment à Bushwick

La prolongation du moratoire intervient alors que les démocrates de la législature de l’État se préparent à adopter de nouvelles protections et des propriétaires fonciers qui iraient « beaucoup plus loin que le moratoire actuel », a déclaré une source au New York Daily News.

Des initiés ont déclaré au point de vente que les législateurs étaient parvenus à un accord sur un « paquet de projets de loi » qui non seulement bloquera les expulsions jusqu’en juillet 2021, mais protégera également les petits propriétaires et les propriétaires contre les saisies.

Le président de l’Assemblée Carl Heastie (D – Bronx) a déclaré lundi que les démocrates des deux chambres des assemblées législatives des États pourraient signer l’accord lors d’une session extraordinaire dès la semaine prochaine.

« Une fois le Sénat et l’Assemblée, si nous pouvons arriver à un terrain d’entente – ce que je pense que nous sommes », a déclaré Heastie. « Je pense que c’est vraiment juste une langue qui est en train d’être élaborée entre le personnel. »

Si l’accord n’est pas approuvé la semaine prochaine, il sera repoussé à la session législative de l’année prochaine début janvier.