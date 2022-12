Le gouvernement congolais porte le bilan de l’attaque dans l’est à plus de 270

BENI, Congo (AP) – Le gouvernement congolais a considérablement augmenté le nombre de morts d’un massacre la semaine dernière qu’il a imputé aux rebelles du M23, affirmant lundi que 270 personnes avaient été tuées dans une attaque qui a rompu un fragile accord de cessez-le-feu.

Le président du M23 a contesté le chiffre et accusé le gouvernement congolais de créer une diversion par rapport à d’autres atrocités dans la région qui, selon lui, ont été commises par des soldats du gouvernement et leurs alliés.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré lundi que le gouvernement ouvrait une enquête officielle sur ce qui s’était passé à Kishishe, un village situé à environ 70 kilomètres (43 miles) de la capitale régionale de Goma.

“Notre ministre de la Justice est actuellement à La Haye aux Pays-Bas et a déjà saisi le procureur de la Cour pénale internationale afin qu’il puisse enquêter sur les massacres de Kishishe”, a déclaré Muyaya. “Nous demandons à la population de se calmer et que ces M23 paient pour ces attaques.”

Le gouvernement congolais a initialement accusé les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises d’avoir tué 50 personnes à Kishishe. Le gouvernement rwandais a nié à plusieurs reprises soutenir les rebelles du M23.

Il n’y a eu aucune corroboration immédiate de ce chiffre du gouvernement ou du nouveau bilan d’au moins 270 morts en raison de l’insécurité dans la région, mais Muyaya a déclaré que l’information provenait de groupes locaux de la société civile.

Cependant, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a déclaré que le nombre de morts avait été gonflé par un chef de milice tribale et que seulement huit personnes avaient été tuées par des balles perdues lors des affrontements de mardi dernier à Kishishe.

“Le gouvernement (congolais) sans aucune diligence raisonnable ni enquête et en l’absence d’informations vérifiées provenant de sources crédibles, à des fins politiques, a détourné ces fausses allégations avec le double objectif, d’abord de dissimuler les revers subis par sa coalition dans la région de Kishishe et deuxièmement, détourner son attention sur le génocide en cours commis par sa coalition », a déclaré Bisimwa dans un communiqué.

Les dirigeants régionaux lors d’un sommet en Angola à la fin du mois dernier avaient averti que si le M23 ne respectait pas le cessez-le-feu et renonçait au contrôle des villes, il estimait qu’une force régionale d’Afrique de l’Est les obligerait à le faire.

Un contingent de plus de 900 soldats kényans a déjà été déployé dans l’est du Congo dans le cadre de la force régionale convenue en juin et le Soudan du Sud a annoncé qu’il enverrait également 750 personnes. La force comprendra à terme deux bataillons ougandais et deux burundais également.

Le M23 n’a pas été inclus dans les pourparlers en Angola, mais ses dirigeants avaient déclaré qu’ils s’y conformeraient. Après l’annonce des combats à Kishishe, l’armée congolaise a prévenu que ses forces armées “sont obligées de répondre à toutes les attaques et de faire tout leur possible pour protéger le peuple congolais”.

Le M23 a pris de l’importance il y a dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo, située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale.

Puis le groupe est réapparu il y a un peu plus d’un an, affirmant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses dans le cadre de l’accord de paix. En juin, le M23 s’était emparé de la ville stratégique de Bunagana près de la frontière avec l’Ouganda. Il a ensuite pris le contrôle de deux autres grandes villes – Rutshuru et Kiwanja.

La rédactrice d’Associated Press Krista Larson à Dakar, au Sénégal, a contribué.

Al-hadji Kudra Maliro, The Associated Press