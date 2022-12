Le gouvernement congolais porte le bilan de l’attaque dans l’est à plus de 270

Le président du M23 a contesté le chiffre et accusé le gouvernement congolais de créer une diversion par rapport à d’autres atrocités dans la région qui, selon lui, ont été commises par des soldats du gouvernement et leurs alliés.

“Notre ministre de la Justice est actuellement à La Haye aux Pays-Bas et a déjà saisi le procureur de la Cour pénale internationale afin qu’il puisse enquêter sur les massacres de Kishishe”, a déclaré Muyaya. “Nous demandons à la population de se calmer et que ces M23 paient pour ces attaques.”

Le gouvernement congolais a initialement accusé les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises d’avoir tué 50 personnes à Kishishe. Le gouvernement rwandais a nié à plusieurs reprises soutenir les rebelles du M23.

Cependant, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a déclaré que le nombre de morts avait été gonflé par un chef de milice tribale et que seulement huit personnes avaient été tuées par des balles perdues lors des affrontements de mardi dernier à Kishishe.

“Le gouvernement (congolais) sans aucune diligence raisonnable ni enquête et en l’absence d’informations vérifiées provenant de sources crédibles, à des fins politiques, a détourné ces fausses allégations avec le double objectif, d’abord de dissimuler les revers subis par sa coalition dans la région de Kishishe et deuxièmement, détourner son attention sur le génocide en cours commis par sa coalition », a déclaré Bisimwa dans un communiqué.

Les dirigeants régionaux lors d’un sommet en Angola à la fin du mois dernier avaient averti que si le M23 ne respectait pas le cessez-le-feu et renonçait au contrôle des villes, il estimait qu’une force régionale d’Afrique de l’Est les obligerait à le faire.

Un contingent de plus de 900 soldats kényans a déjà été déployé dans l’est du Congo dans le cadre de la force régionale convenue en juin et le Soudan du Sud a annoncé qu’il enverrait également 750 personnes. La force comprendra à terme deux bataillons ougandais et deux burundais également.