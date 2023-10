La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé jeudi que 41 diplomates canadiens avaient quitté l’Inde après que New Delhi a menacé de révoquer leur immunité diplomatique. CBC News a rapporté plus tôt qu’un grand nombre d’entre eux avaient quitté le pays du jour au lendemain.

Ces départs font suite à deux semaines de négociations entre l’Inde et le Canada après que l’Inde a exigé une « parité » dans le nombre de diplomates présents dans les deux pays, a déclaré à CBC News une source au courant de la situation.

Cette demande faisait partie d’une réaction de colère du gouvernement du premier ministre Narendra Modi aux allégations du premier ministre Justin Trudeau le mois dernier selon lesquelles des agents indiens étaient impliqués dans le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

L’Inde a affirmé n’avoir que 21 diplomates accrédités au Canada et a déclaré que le Canada en avait 62 en Inde, répartis dans son haut-commissariat à New Delhi et quatre consulats à Mumbai, Chandigarh et Bengaluru.

REGARDER | Menacer de révoquer l’immunité diplomatique viole le droit international, déclare Joly : Le Canada « ne rendra pas la pareille » après que l’Inde a révoqué l’immunité des diplomates, selon Joly Vidéo en vedetteLa ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que le Canada avait facilité le départ en toute sécurité de 41 diplomates qui risquaient de voir leur immunité diplomatique retirée par l’Inde. Elle a également déclaré que le Canada ne riposterait pas en menaçant les diplomates indiens au Canada du même traitement.

Joly a déclaré que le Canada devra suspendre les services diplomatiques en personne dans tous les bureaux, à l’exception de celui de New Delhi, en raison de la réduction des effectifs.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré aux journalistes que les centres de demande de visa fonctionneront normalement car ils sont gérés par un tiers. Il a ajouté que le traitement de ces demandes prendrait probablement désormais plus de temps.

« Les clients pourraient constater que le traitement de leur demande prend plus de temps et que la réponse à d’autres questions prend plus de temps », a-t-il déclaré.

Des responsables gouvernementaux s’adressant aux journalistes ont déclaré que le traitement des visas serait gravement affecté, notant que les agents de l’immigration examinaient les demandes provenant de l’Inde, du Népal et du Bhoutan. Ils ont déclaré que le nombre d’agents d’immigration canadiens en Inde avait été réduit de 27 à cinq.

Les responsables ont déclaré que 45 pour cent des étudiants internationaux du Canada, 27 pour cent des nouveaux résidents permanents et 22 pour cent des travailleurs étrangers temporaires viennent de l’Inde.

New Delhi a donné au Canada jusqu’au 10 octobre pour retirer 41 diplomates afin que les deux contingents diplomatiques soient de taille égale, ont indiqué des sources. Si les diplomates restaient dans le pays, a déclaré l’Inde, ils perdraient leur immunité diplomatique contre l’arrestation et les poursuites.

REGARDER | Le Canada ne ripostera pas en expulsant des diplomates indiens : 41 diplomates canadiens ont quitté l’Inde, confirme le gouvernement Vidéo en vedetteLa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé jeudi que 41 diplomates canadiens avaient quitté l’Inde après que son gouvernement ait menacé de révoquer leur immunité diplomatique.

Mais les responsables canadiens ont laissé passer le délai tout en continuant à discuter avec la partie indienne.

Ces conversations semblent désormais terminées. Joly a déclaré jeudi que l’Inde avait déclaré qu’elle retirerait l’immunité diplomatique des 41 Canadiens et de leurs familles d’ici vendredi, une date qu’elle a qualifiée d’« arbitraire ».

« Une révocation unilatérale des privilèges et immunités diplomatiques est contraire au droit international », a-t-elle déclaré. « Menacer de le faire est déraisonnable et conduit à une escalade. »

Le Canada ne ripostera pas, dit Joly

Les responsables canadiens ont remis en question le calcul de l’Inde, qui, selon eux, ne donne pas une image précise de la taille respective des deux missions diplomatiques.

L’affirmation de l’Inde selon laquelle il n’y a que 21 diplomates accrédités au Canada semble être en contradiction avec le registre des représentants étrangers accrédités au Canada, qui montre que l’Inde en compte 60 au Canada.

Joly n’a pas voulu commenter le nombre de diplomates indiens, mais a déclaré que le gouvernement n’avait pas l’intention de riposter en expulsant aucun d’entre eux du Canada, car cela mettrait en danger d’autres diplomates.

« Parce que c’est sans précédent et que cela mettrait en danger les diplomates de nombreux pays à travers le monde, nous avons décidé de ne pas rendre la pareille », a-t-elle déclaré.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly répond à une question lors d’une conférence de presse, le jeudi 19 octobre 2023 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

La demande indienne a été une rude surprise pour le Canada, car elle représentait une escalade dramatique par rapport aux expulsions précédentes.

« Je ne peux pas penser à un autre exemple… à part la rupture des relations diplomatiques avec un autre pays et l’élimination de tout le monde », a déclaré l’ancien diplomate canadien Gar Pardy. « Je ne peux pas penser à un autre incident au cours des 40 ou 50 dernières années où quelque chose comme ça se soit produit. Même dans les pires jours de nos relations avec l’Union soviétique, il y avait généralement un plus petit nombre de personnes impliquées. »

L’ancien diplomate canadien Jeff Nankivell, président de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a reconnu que la sanction était extraordinaire.

« Je ne peux pas penser à un précédent, et certainement pas à un précédent dans les relations entre le Canada et l’Inde, et le faire à l’échelle qui est rapportée constituerait certainement un frein important aux opérations diplomatiques du Canada en Inde », a-t-il déclaré. .

Nankivell a déclaré que le Canada a besoin de grandes opérations consulaires en Inde pour gérer le volume de demandes de visa en provenance de ce pays, qui est à la fois le principal pays d’origine des étudiants internationaux au Canada et le premier pays d’origine des immigrants au Canada dans son ensemble.

Mike Burgess, chef de l’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO), a déclaré mercredi à la chaîne publique australienne qu’il n’avait aucune raison de douter des allégations selon lesquelles le gouvernement indien était impliqué dans la mort de Nijjar.

« Je n’ai aucune raison de contester ce que le gouvernement canadien a dit dans cette affaire », a déclaré Burgess dans un communiqué. entretien avec l’Australian Broadcasting Corporation.

L’Australie est l’un des partenaires du Canada au sein de l’alliance Five Eyes, un réseau de partage de renseignements qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.