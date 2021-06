Le gouvernement confiant d’atteindre la cible vaccinale

Le gouvernement indien est convaincu que le pays sera en mesure d’atteindre un objectif ambitieux d’avoir plus de 2 milliards de doses de vaccin contre le coronavirus d’ici la fin de l’année, a déclaré le ministre de l’Aviation civile Hardeep Singh Puri. Le mois dernier, le ministre de la Santé Harsh Vardhan dit dans un communiqué que l’Inde disposera de 516 millions de doses de vaccin d’ici juillet, y compris les injections déjà administrées, et que ce nombre passera à 2,16 milliards de doses entre août et décembre. « Nous avons payé les deux fabricants nationaux existants, Serum Institute (de l’Inde) et Bharat Biotech, avancent de l’argent pour produire des vaccins pour l’ensemble des mois de mai, juin et juillet. Nous n’en sommes qu’au mois de mai », a déclaré Puri à Tanvir Gill de CNBC dans un entrevue. Il a expliqué que le gouvernement est également à un stade avancé de discussions avec d’autres fabricants de vaccins. Le gouvernement est « absolument confiant de pouvoir atteindre cet objectif d’ici décembre », a ajouté Puri. Dans ses prévisions, le gouvernement indien s’attend à environ 750 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui est produit localement par le Serum Institute of India et est connu sous le nom de Covishield. 550 millions de doses supplémentaires de Covaxin, qui est développé et produit par la société indienne Bharat Biotech, sont également attendues.

Des gens passent devant une fresque murale représentant du personnel médical frappant le coronavirus avec une aiguille vaccinale à Santacruz le 29 mars 2021 à Mumbai, en Inde. Pratik Chorge | Temps de l’Hindoustan | Getty Images

Les deux vaccins sont actuellement utilisés dans la campagne de vaccination en Inde où plus de 222 millions de doses ont été administrées jeudi – mais la majorité d’entre eux sont la première des deux doses requises pour l’immunité. Le vaccin Spoutnik de la Russie – le troisième coup à être approuvé – contribuera à environ 156 millions au décompte prévu. Reuters a rapporté que six sociétés indiennes ont déjà signé des accords pour produire environ 1 milliard de doses de vaccin par an et que le Serum Institute cherche également à obtenir l’approbation pour le fabriquer. Le gouvernement attend également : En outre, l’Inde a également autorisé vaccins fabriqués à l’étranger qui ont reçu une approbation d’urgence par les agences répertoriées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon et l’Organisation mondiale de la santé.

Les vaccins, la voie à suivre

Les experts conviennent que la vaccination est la voie à suivre pour l’Inde – à la fois pour sortir l’économie de la crise de Covid et pour atténuer les effets d’une troisième vague. Mais l’hésitation à vacciner, en partie due à la désinformation diffusée sur les injections, a été un problème à la fois en Inde et dans le monde. Les vaccins sont également rares, ce qui a ralenti les efforts nationaux de vaccination et contraint l’Inde à arrêter les exportations vers d’autres pays. Pour sa part, Puri a déclaré qu’une bonne diffusion de l’information et de l’éducation autour de la vaccination est nécessaire et que le gouvernement fait sa part. L’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice d’épidémie qui a commencé en février et s’est accélérée en avril et début mai, qui a submergé l’infrastructure de soins de santé du pays. Le secteur est aux prises avec des pénuries de lits, d’oxygène et de médicaments, car de nombreux médecins et autres travailleurs de la santé ont succombé à Covid-19.

Un médecin passe devant la banderole annonçant une campagne de vaccination contre le Covid-19 à Hyderabad, en Inde, le 28 mai 2021. Noé Seelam | AFP | Getty Images