Le gouvernement a lancé une campagne « honteuse » d’expulsion de milliers de réfugiés afghans des hôtels à travers la Grande-Bretagne.

Tous les Afghans confrontés à l’itinérance ont été évacués par la Grande-Bretagne lors de la chute de Kaboul – beaucoup en raison de leur travail héroïque avec les forces britanniques pendant les 20 ans de conflit.

Les Afghans, dont beaucoup sont des familles avec de jeunes enfants, vivent dans les hôtels depuis leur sauvetage du pays assiégé en 2021.

Désormais, les 8 000 personnes vivant dans les soi-disant hôtels relais ont été prévenues et devront quitter les logements financés par le ministère de l’Intérieur d’ici la fin du mois d’août.

Selon la Local Government Association (LGA), une personne sur cinq qui a déjà été expulsée s’est présentée comme sans-abri à son conseil local, alors qu’elle lutte pour obtenir des locations privées au milieu de l’aggravation de la crise du logement au Royaume-Uni.

Au milieu des avertissements, beaucoup s’étaient mis en « péril mortel » pour aider les Britanniques, l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a appelé le ministre des Anciens combattants Johnny Mercer à avoir « un essai de plus » pour résoudre le problème, disant « à la fin de la journée. , nous leur devons ».

Et Lord West, l’ancien chef de la marine, a également appelé à l’action en déclarant: « Notre nation a une dette d’honneur envers ceux qui ont risqué leur vie – et celle de leurs familles – pour aider nos hommes et nos femmes qui combattaient en Afghanistan. . Cela doit être résolu maintenant.

L’appel intervient après que la LGA a averti que la situation était « susceptible de s’aggraver considérablement » dans les semaines à venir alors que les expulsions échelonnées se poursuivent.

Amir Hussein Ibrahimi, 24 ans, qui vit dans un hôtel à Southend-on-Sea après être venu au Royaume-Uni dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à aider ceux qui ont fait progresser les valeurs britanniques en Afghanistan, a déclaré L’indépendant il était incapable de dormir par inquiétude et avait été refusé par 10 propriétaires.

M. Hussein, qui travaille à temps partiel comme assistant de production marketing au Good Chance Theatre de Londres, risque d’être expulsé le 8 août. Il a eu du mal à trouver un logement en raison de la flambée des loyers, du besoin de deux ou trois mois de loyer pour une caution et parce qu’il n’avait pas de pointage de crédit.

Amir Hussein Ibrahimi doit trouver un logement avant le 8 août (Amir Hussein Ibrahimi)

« C’est trop pour la plupart des familles afghanes de cet hôtel. Nous n’avons pas assez d’argent pour le loyer, la caution et tout le reste. Le soutien du gouvernement ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de se retrouver sans abri la semaine prochaine, le photojournaliste et vidéaste de formation a répondu: « C’est l’une des questions que j’ai en tête, oui. »

« Je ne sais pas où je vais ni ce que je veux faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, je suis tellement nerveux. Au cours de cette dernière semaine, je n’ai pas bien dormi. Tout n’est pas clair et le ministère de l’Intérieur et le conseil ne nous disent pas clairement quelle est la prochaine étape.

Le député travailliste Dan Jarvis, qui a servi en Afghanistan, a déclaré qu’il était « honteux » que ceux qui avaient aidé le Royaume-Uni se retrouvent sans abri.

Il a dit qu’il était raisonnable de faire sortir les gens des hôtels, mais pas au rythme auquel le gouvernement le faisait.

« Ce ne sont pas des migrants économiques. Ce sont des Afghans qui se sont mis en danger de mort pour servir aux côtés des forces britanniques en Afghanistan et ils l’ont fait à notre demande.

« Ce sont des gens à qui nous avons lancé une invitation à venir dans notre pays. Personne ne devrait être sans abri et ces personnes doivent avoir le temps et l’espace… nécessaires pour s’assurer qu’elles sont correctement relogées.

Amir Hussein Ibrahimi dit qu’il a été rejeté par 10 propriétaires et ne sait pas où il ira une fois expulsé (Amir Hussein Ibrahimi)

Il a ajouté : « Nous leur devons une dette de gratitude, donc je pense que ce que nous devons faire est d’avancer à un rythme qui voit ces familles afghanes faire la transition d’une manière qui laisse aux autorités locales le temps d’identifier un logement convenable. L’idée que des gens soient obligés de devenir sans-abri est tout simplement honteuse.

Sir Iain a appelé M. Mercer à « faire une autre tentative pour voir si nous pouvons en quelque sorte trouver un moyen d’accueillir les groupes restants… en fin de compte, nous leur devons ».

En réponse, M. Mercer a déclaré : « Nous avons fait un énorme travail pour aider ces familles afghanes à sortir des hôtels et à trouver un logement convenable à long terme. C’est ce qu’il y a de mieux pour eux et pour les contribuables britanniques.

Il a juré qu’aucune famille ne se retrouverait dans la rue en disant à la BBC que la « grande majorité » de ceux qui se présentent comme sans-abri « se sont en fait vu offrir un endroit où vivre, c’est juste pour certains d’entre eux, ce n’est pas là où ils veulent vivre ».

« Ce qui est compréhensible, mais ce n’est pas la même chose que de vivre dans la rue parce que le gouvernement n’a pas fait son travail », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, M. Mercer a déclaré que le gouvernement avait mis à disposition 7 100 £ par personne d’un financement flexible pour aider les réfugiés à déménager « y compris en fournissant des cautions, des meubles, des compléments de location et des avances de loyer ».

Mais à Northampton, où 179 Afghans ont été informés qu’ils devaient déménager d’ici la fin du mois, un porte-parole du conseil a déclaré qu’environ 50 personnes n’avaient nulle part où aller.

La députée Rachel Hopkins, ministre fantôme des vétérans du Labour, a accusé les ministres de « laisser tomber les Afghans qui mettent leur vie en danger en aidant nos forces armées ».

Alors que nous approchons du deuxième anniversaire de l’évacuation, elle a déclaré qu’il était honteux que les ministres « expulsent 8 000 Afghans éligibles des hôtels d’ici la fin de ce mois sans promettre qu’ils ne se retrouveront pas sans abri ».

Les réfugiés afghans se présentent déjà comme des sans-abri aux conseils après le début des expulsions ce mois-ci (Getty Images)

Julian Lewis, député conservateur et ancien président du comité de défense de la Chambre des communes, a déclaré que la « dette spéciale » due à ceux qui ont aidé les Britanniques devrait être reconnue.

« Il y a une opportunité de reconnaître la dette spéciale que nous devons », a-t-il dit, « une opportunité à la fois pour l’agence des anciens combattants et les organisations caritatives de service d’examiner leurs propres termes de référence et de voir s’il n’y a aucun moyen de qu’ils peuvent utiliser leurs ressources très considérables pour aider à la réinstallation.

Sarah Champion, présidente du comité de développement international de Commons, s’est dite «consternée» par les actions du gouvernement conservateur. « La souffrance humaine et le devoir moral ne semblent pas s’inscrire pour eux », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du Conseil des réfugiés a appelé le gouvernement à mettre fin aux expulsions. « Ce n’est pas ainsi que devraient être traités ceux qui ont fui les talibans et qui se sont vu promettre un accueil chaleureux au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.