Le gouvernement colombien établit un cessez-le-feu de 6 mois avec le plus grand groupe de guérilla restant

Le gouvernement colombien et son plus grand groupe de guérilla restant ont convenu vendredi d’un cessez-le-feu de six mois lors de pourparlers à Cuba, dans la dernière tentative de résoudre un conflit remontant aux années 1960.

Le gouvernement et l’Armée de libération nationale, ou ELN, ont annoncé l’accord lors d’une cérémonie à La Havane à laquelle ont assisté le président colombien Gustavo Petro, le commandant en chef de la guérilla Antonio García et des responsables cubains. Le cessez-le-feu prend effet par phases, entre pleinement en vigueur en août et dure ensuite six mois.

« Cet effort pour rechercher la paix est une lueur d’espoir que les conflits peuvent être résolus politiquement et diplomatiquement », a déclaré le négociateur en chef des rebelles Pablo Beltrán lors de la cérémonie.

LA COLOMBIE SUSPEND LE CESSEZ-LE-FEU AVEC UN GROUPE REBELLE MARXISTE ACCUSÉ D’AVOIR TUÉ 4

Les pourparlers devaient initialement se conclure par une cérémonie officielle jeudi, mais ont été reportés car les parties ont demandé un délai supplémentaire pour travailler sur les derniers détails. Petro s’est rendu sur l’île pour la cérémonie, affirmant que cela pourrait annoncer une « ère de paix » en Colombie.

L’accord conclu vendredi appelle également à la formation d’un comité national largement représentatif d’ici fin juillet pour discuter d’une paix durable.

« Vous avez ici proposé un accord bilatéral, et je suis d’accord avec cela, mais la société colombienne doit pouvoir en débattre et y participer », a déclaré Petro lors de la cérémonie.

García, le commandant rebelle, a déclaré que son groupe était « très confiant » dans l’accord, bien qu’il l’ait qualifié de « procédural » et pas encore du type « substantiel » nécessaire « pour que la Colombie change ».

Les négociations entre les parties avaient repris en août, après avoir été interrompues en 2019 lorsque les rebelles ont fait exploser une voiture piégée dans une académie de police à Bogotá, tuant 21 personnes.

À la suite de cet incident, le gouvernement du président de l’époque Iván Duque (2018-2022) a émis des mandats d’arrêt contre les dirigeants de l’ELN à Cuba pour les négociations de paix. Mais Cuba a refusé de les extrader, arguant que cela compromettrait son statut de nation neutre dans le conflit et romprait les protocoles diplomatiques.

Les pourparlers ont repris en novembre peu de temps après l’élection de Petro en tant que premier président de gauche de Colombie.

LE GOUVERNEMENT COLOMBIEN ET LE HAUT GROUPE DE GUÉRILLA COMMUNISTE REPRIVENT LES POURPARLERS DE PAIX À CUBA

Petro a fait pression pour ce qu’il appelle une « paix totale » qui démobiliserait tous les groupes rebelles restants du pays ainsi que ses gangs de trafiquants de drogue. Il s’est demandé si les hauts dirigeants de l’ELN avaient le plein contrôle d’une jeune génération de commandants qui, selon lui, se concentrent davantage sur le trafic de drogue que sur des objectifs politiques.

L’ELN a été fondée dans les années 1960 par des dirigeants syndicaux, des étudiants et des prêtres inspirés par la révolution cubaine. C’est le plus grand groupe rebelle restant en Colombie et il a été notoirement difficile pour les gouvernements colombiens précédents de négocier avec.

En 2016, le gouvernement colombien a signé un accord de paix avec le plus grand groupe des FARC qui a mis fin à cinq décennies de conflit au cours duquel environ 260 000 personnes ont été tuées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais la violence a continué d’affecter les poches rurales du pays où l’ELN a été actif, ainsi que les groupes récalcitrants des FARC et les gangs de trafiquants de drogue. Les autorités colombiennes ont accusé l’ELN d’être impliquée dans le trafic de drogue, mais les principaux dirigeants du groupe ont nié cela.