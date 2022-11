Le gouvernement colombien et la guérilla reprennent les pourparlers de paix

CARACAS, Venezuela (AP) – Le gouvernement colombien et le plus grand groupe de guérilla restant du pays sud-américain devaient reprendre les pourparlers de paix lundi, rompant une interruption d’environ quatre ans au cours de laquelle les rebelles ont étendu le territoire où ils opèrent.

Le Venezuela voisin, dont le gouvernement a repris les relations diplomatiques avec la Colombie il y a quelques mois seulement, accueille les représentants de l’Armée de libération nationale et le gouvernement du président Gustavo Petro. Les discussions à Caracas, la capitale du Venezuela, interviennent plus d’un mois après que les rebelles et le gouvernement de Petro ont annoncé la reprise des négociations.

L’Armée de libération nationale, communément désignée par son acronyme espagnol ELN, a été fondée dans les années 1960 par des étudiants, des dirigeants syndicaux et des prêtres inspirés par la révolution cubaine. On pense que le groupe compte environ 4 000 combattants en Colombie et est également présent au Venezuela, où il exploite des mines d’or illégales et des routes de trafic de drogue.

L’organisation est devenue le plus grand groupe de guérilla de Colombie après qu’un accord de paix de 2016 ait dissous les Forces armées révolutionnaires de Colombie, connues sous le nom de FARC. Depuis la signature de l’accord historique, l’ELN a accru ses activités dans les territoires anciennement sous le contrôle des FARC.

Le groupe est connu pour organiser des enlèvements contre rançon et des attaques contre des infrastructures pétrolières et a été répertorié comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

Des diplomates du Venezuela, de Cuba et de la Norvège assisteront aux négociations, tandis que des représentants du Chili et de l’Espagne les observeront. Les précédentes négociations, dont certaines remontent aux années 1990, ont échoué.

Petro – le premier président colombien de gauche et lui-même ancien rebelle – cherche à reprendre les négociations dans le cadre d’un effort de paix plus large dans lequel son administration approche les groupes armés, les gangs de la drogue et les dissidents des FARC. Il s’agit d’un renversement significatif de stratégie ; son prédécesseur, le président Iván Duque, a suspendu les pourparlers avec l’ELN après que les rebelles ont refusé de cesser d’attaquer des cibles militaires.

The Associated Press