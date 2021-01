Photographie: Agence Anadolu / Getty Images

Le génocide reçoit le traitement des filles

Vous connaissez ces horribles camps de détention de masse en Chine? Il s’avère que nous avions tous complètement tort à leur sujet. Le gouvernement chinois n’oppresse pas sa population minoritaire musulmane, il a simplement rassemblé plus d’un million d’Ouïghours pour leur ouvrir l’esprit. Il ne s’agit pas de stériliser de force les femmes ouïghours, c’est juste de leur enseigner la théorie féministe.

Je sais que cela peut sembler un peu difficile à croire, mais le gouvernement chinois nous a fermement assuré que c’était le cas. Jeudi, l’ambassade de Chine aux États-Unis tweeté un lien vers les conclusions d’un rapport sur la démographie du Xinjiang, une région à prédominance ouïghoure. Les taux de natalité ont chuté de façon spectaculaire ces dernières années – ce qui, selon de nombreux observateurs internationaux, est dû aux stérilisations forcées. C’est absurde, selon le rapport, qui a été créé par un groupe de réflexion géré par l’État et rapporté par le China Daily, un journal de langue anglaise appartenant au département de publicité du p54arty communiste chinois. La vraie raison de la baisse des taux de natalité ouïghours est l’égalité des sexes.

« [I]Dans le processus d’éradication de l’extrémisme, les esprits des femmes ouïgures du Xinjiang ont été émancipés et l’égalité des sexes et la santé reproductive ont été promues, ce qui en fait plus des machines à fabriquer des bébés », a tweeté l’ambassade de Chine aux États-Unis. «Ils sont plus confiants et indépendants.»

Twitter a-t-il un problème avec cette propagande scandaleuse? Non, bien sûr que non: le réseau social a déclaré que le tweet ne violait pas sa politique contre les comportements haineux. Cela ne signifie pas que vous pouvez dire ce que vous voulez sur Twitter sans censure, bien sûr. Si vous incitez à un coup d’État, vous serez bloqué hors de votre compte pendant 12 heures. Twitter prend ses responsabilités très au sérieux!

L’ampleur de ce que fait la Chine à sa population ouïghoure n’est pas claire. Cependant, les preuves de ce que certains experts ont appelé une forme de «génocide démographique» s’accumulent. Une enquête d’Associated Press l’année dernière a révélé que l’État du Xinjiang «soumet régulièrement les femmes appartenant à des minorités à des contrôles de grossesse et impose des dispositifs intra-utérins, la stérilisation et même l’avortement à des centaines de milliers de personnes». Si les minorités ethniques ont trop d’enfants, elles sont menacées d’internement, a déclaré l’AP.

Le fait que la Chine change effrontément le génocide démographique en tant qu’égalité des sexes est scandaleux et inacceptable – mais pas sans précédent. Dans les années 90, environ 350 000 personnes ont été stérilisées au Pérou dans le cadre d’un programme promu par le président Alberto Fujimori, qui a fait valoir qu’une baisse du taux de natalité était la clé de l’élimination de la pauvreté. «Les femmes péruviennes devraient être les propriétaires de leur destin!» Fujimori a déclaré dans un discours prononcé en 1995 devant le Congrès. Il a présenté sa campagne de planification familiale comme un pas en avant pour le féminisme et a même obtenu un financement de l’Agence américaine pour le développement international, USAid. Cependant, bon nombre des femmes qui ont été stérilisées provenaient de milieux indigènes pauvres et ont été contraintes ou contraintes de suivre la procédure.

J’ai du mal à comprendre ce qui se passe en Chine: il y a un million de musulmans ouïghours dans les camps de détention et le monde fait très peu à ce sujet. Disney a même tourné Mulan dans la même région que ces camps – en remerciant les entités gouvernementales du Xinjiang dans le générique du film. Le fait que tant de gens semblent fermer les yeux sur ce qui arrive aux Ouïghours, le fait que le gouvernement chinois se sente enhardi à se réjouir de la baisse des taux de natalité ouïghours sur les réseaux sociaux démontre à quel point les musulmans ont été déshumanisés par le « guerre contre la terreur ».

L’Occident doit tenir la Chine responsable de ce qui arrive aux Ouïghours, mais il doit également se tenir responsable. Après le 11 septembre, vous pourriez enfreindre les libertés civiles en toute impunité au nom de la lutte contre l’extrémisme. Michael Bloomberg, par exemple, ne s’est jamais excusé pour un programme de surveillance de masse inconstitutionnel ciblant les musulmans après le 11 septembre; en effet, il l’a justifié. «Bien sûr, nous sommes censés faire cela», dit-il. Traiter un grand groupe de personnes comme si chacun d’entre eux était un terroriste potentiel? C’est ce que tu es censé faire? Parce que c’est exactement ce qui se passe au Xinjiang. La Chine suit simplement un manuel que l’Amérique a mis en place.

Juste un rappel que les femmes américaines ont également été stérilisées de force récemment

Plus de 40 femmes ont présenté des témoignages écrits attestant de mauvais traitements infligés par un gynécologue pendant leur détention à l’immigration et aux douanes. Le Dr Mahendra Amin a pratiqué tant d’hystérectomies qu’il était connu comme le «collecteur d’utérus».

Les femmes sont à nouveau autorisées à conduire le métro de Moscou

Le métro de Moscou a cessé d’embaucher des conductrices dans les années 80 et le «conducteur de train» a été ajouté à une longue liste d’emplois jugés trop exigeants pour les femmes. Il a été retiré de cette liste l’année dernière et le service des transports de la ville accueille sa première conductrice dimanche.

Les tests de virginité pour les femmes survivantes de viol interdits par un tribunal pakistanais

La Haute Cour de Lahore a aboli le test, affirmant que cette pratique «porte atteinte à la dignité personnelle de la victime». Les tests ont été utilisés pour blâmer la victime: si un examen démontrait qu’une femme était «habituée aux rapports sexuels», on supposait qu’elle était moins susceptible d’avoir été violée. En plus d’être misogyne, il convient de noter que les tests de virginité sont entièrement non scientifiques. Chose choquante, ils sont également légaux dans une grande partie de l’Amérique.

L’Allemagne subit des tempêtes de plus en plus diverses

Un système de basse pression appelé Ahmet a frappé l’Allemagne la semaine dernière. Il a apporté des températures basses et des vents de changement: Ahmet fait partie d’une nouvelle campagne visant à diversifier l’actualité météorologique. «Jusqu’à présent, notre climat ne portait que des noms typiquement allemands, même si 26% des personnes en Allemagne ont des racines de migrants», a expliqué l’un des responsables de l’initiative.

L’Iran s’apprête à criminaliser la violence contre les femmes

Les ministres du Cabinet ont approuvé dimanche le projet de loi tant attendu. Bien que ce ne soit pas encore une loi, c’est une étape extrêmement positive. «Les événements de l’année dernière, à la fois les« crimes d’honneur »qui ont attiré l’attention nationale et le mouvement #MeToo en Iran, ont accru la pression sur le gouvernement pour qu’il fasse avancer ce projet de loi qui était en préparation depuis près d’une décennie», un chercheur pour Human Rights Watch a déclaré au New York Times.

Les brioches de l’homme font un retour

Lockdown pousse plus d’hommes à expérimenter leurs cheveux, apparemment.

La demande de sperme est à travers le toit

La pandémie a entraîné une baisse de certaines banques de sperme, rapporte le New York Times. Des individus entreprenants avec des groupes Facebook non réglementés se mettent à combler le fossé: rencontrez les Sperm Kings of America.

Des « mecs d’université transportant des ordures » repérés devant le manoir de Javanka

Les spéculations ont fait rage après que le camion de déménagement a été photographié jeudi par Ivanka et Jared à Washington DC. Cependant, le camion orange «College Hunks Hauling Junk» venait juste de récupérer les dons de l’Armée du Salut, a déclaré une source proche d’Ivanka. Ce qui est dommage: je peux penser à des déchets qui doivent être nettoyés.