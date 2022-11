Le gouvernement chinois intervient pour aider Apple

La plus grande usine d’iPhone d’Apple, dans la ville de Zhengzhou, a été en proie à des problèmes de production causés d’abord par un verrouillage de Covid, puis par une pénurie de travailleurs. Maintenant, cette usine reçoit de l’aide d’une source improbable : le gouvernement chinois.

Des responsables du centre de la Chine ont fait appel au vaste réseau gouvernemental de membres du parti, de fonctionnaires et de vétérans militaires pour aider Foxconn, l’assembleur taïwanais des iPhones d’Apple, dans sa campagne de recrutement. Ils les ont appelés à “répondre à l’appel du gouvernement” et à “aider à la reprise de la production” à l’usine, selon les avis du comté et les médias d’État.

La campagne de mobilisation met en lumière les inquiétudes du Parti communiste face à son économie chancelante à une époque de graves perturbations commerciales, de faible demande et de dette record. Alors que les entreprises vacillent sous les dures mesures de prévention de la pandémie du plus haut dirigeant du pays, Xi Jinping, les autorités se tournent vers des mécanismes dirigés par le parti pour les maintenir en activité.

“C’est une grande ironie”, a déclaré Adam Segal, un expert de l’armée et de la technologie chinoises au Council on Foreign Relations, faisant référence aux efforts du parti pour recruter des cadres pour travailler chez Foxconn. “Cela reflète clairement l’état déplorable de l’économie et l’inquiétude qu’Apple et d’autres pourraient déménager.”