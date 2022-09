Le gouvernement chinois est peu incité à empêcher les cartels de la drogue du pays d’alimenter la crise du fentanyl aux États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les grands réseaux de drogue chinois contribuent à alimenter la crise du fentanyl aux États-Unis, une situation que Pékin n’a guère intérêt à combattre dans un contexte de détérioration des relations avec Washington.

“Depuis environ 2013, la Chine est la principale source du fentanyl qui inonde le marché américain des drogues illicites”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation non partisane pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

L’évaluation de Singleton sur la question est partagée par le gouvernement américain, avec un rapport de 2020 de la Drug Enforcement Administration concluant que la Chine est la principale source de trafic de fentanyl et de substances liées au fentanyl vers les États-Unis, tout en étant également la plus grande source de trafic par le biais du « courrier international ». et envoi express.”

Les saisies de fentanyl en provenance de Chine pèsent souvent moins d’un kilogramme, mais testent une concentration supérieure à 90 % pour le fentanyl pur.

Selon un rapport NPR de 2020, les cartels de la drogue chinois ont exploité Internet pour commercialiser le fentanyl et les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl, vendant et expédiant souvent les médicaments directement aux clients américains. Les cartels mexicains de la drogue ont également été de gros consommateurs du trafic de drogue chinois, absorbant des expéditions en provenance de Chine avant de faire passer la drogue en contrebande à travers la frontière américaine.

Après des années de pression, le gouvernement chinois a pris des mesures sur la question en 2019 en réglementant plus fortement la production de fentanyl dans le pays. Dans le cadre d’un accord conclu avec l’administration Trump, le gouvernement chinois s’est engagé à enquêter sur les zones de fabrication de fentanyl connues, à mettre en place des contrôles stricts sur la commercialisation de la drogue sur Internet et des mesures plus strictes pour faire appliquer les réglementations sur l’expédition des médicaments.

“Les administrations Obama et Trump ont consacré un capital diplomatique important pour persuader Pékin de réprimer l’approvisionnement en fentanyl de la Chine vers les États-Unis. En avril 2019, la Chine a finalement annoncé que la production, la vente et l’exportation de toutes les drogues de la classe du fentanyl seraient être interdite, sauf par les entreprises autorisées auxquelles le gouvernement chinois a accordé des licences spéciales », a déclaré Singleton.

Les mesures ont entraîné une réduction significative du commerce illicite de fentanyl en Chine, la DEA exprimant l’espoir que le pays perde bientôt son statut de principal fournisseur de la drogue aux États-Unis.

Mais de puissants réseaux de drogue chinois ont trouvé des moyens créatifs de contourner les restrictions, camouflant leurs efforts avec des réseaux complexes provenant de villes intérieures isolées et développant de nouvelles méthodes d’expédition sophistiquées conçues pour échapper à la détection des forces de l’ordre.

Les réseaux de drogue chinois ont également contourné les restrictions en produisant et en vendant des produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl, ce qui rend l’application plus difficile.

“De nombreux réseaux chinois impliqués dans la production et la publicité du fentanyl se sont rapidement adaptés aux contraintes légales accrues en modifiant leurs techniques pour exploiter les failles des restrictions chimiques et déguiser leurs activités”, a déclaré Michael Lohmuller, analyste au Center for Advanced Defence Studies, à NPR un an après la mise en place des restrictions. mettre en place.

L’aigrissement des relations entre les États-Unis et la Chine menace désormais d’annuler une grande partie des progrès réalisés depuis 2019, notamment après que le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan a provoqué la colère du gouvernement chinois.

“Cet été, à la suite du voyage de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, le gouvernement chinois a suspendu sa collaboration avec Washington sur les problèmes de criminalité transnationale et de drogues illégales”, a déclaré Singleton. “Une détérioration attendue des relations américano-chinoises sapera probablement davantage la volonté de Pékin d’appliquer ses propres réglementations sur le fentanyl de 2019, ce qui pourrait entraîner une aggravation de l’épidémie de drogue aux États-Unis et des activités de trafic associées.”

Singleton a fait valoir que le gouvernement chinois était probablement peu incité à recommencer une application stricte, notant que les États-Unis étaient au centre de la crise des opioïdes et non la Chine. Cette réalité signifie que le trafic en provenance de Chine ne peut qu’augmenter dans un proche avenir.

“À l’avenir, il semble probable que nous assisterons à une augmentation des flux illicites de drogue et de trafic d’êtres humains chinois vers les États-Unis, ce qui mettra encore plus à rude épreuve les ressources des douanes et des patrouilles frontalières”, a déclaré Singleton.

À la suite de la décision de la Chine de cesser de travailler avec les États-Unis, Singleton a souligné la nécessité d’une évaluation des ramifications de cette décision.

“Une chose dont nous avons un besoin urgent est une évaluation non classifiée, idéalement produite par le Département de la sécurité intérieure, concernant les ramifications potentielles découlant de la décision de la Chine de mettre fin à la collaboration conjointe sur la criminalité transnationale et les problèmes liés au fentanyl”, a déclaré Singleton. “C’est aussi un domaine où une surveillance beaucoup plus forte du Congrès est nécessaire, en particulier par les comités du Congrès compétents responsables des questions liées à la sécurité intérieure.”