Le gouvernement cherche à renforcer les pouvoirs de la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs

Le gouvernement envisage de donner de nouveaux pouvoirs aux forces de l’ordre pour saisir les adresses IP et les domaines Web utilisés par les criminels pour commettre des infractions en ligne.

Dans le cadre d’un examen de la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs (CMA), le gouvernement a déclaré qu’il solliciterait désormais des avis sur le nouveau pouvoir proposé et plusieurs autres conçus pour lutter contre les dommages en ligne.

Dans une déclaration écrite au Parlement publiée mardi, le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré qu’une consultation formelle envisagerait également le développement d’un pouvoir qui exigerait la conservation des données informatiques avant leur saisie par les forces de l’ordre, pour éviter qu’elles ne soient supprimées.





Il est essentiel que le Royaume-Uni dispose du cadre législatif approprié pour nous permettre de lutter contre les dommages causés à nos citoyens, entreprises et services gouvernementaux en ligne Tom Tugendhat, ministre de la sécurité

“Bien que les demandes de préservation des forces de l’ordre soient généralement satisfaites, le Royaume-Uni n’a pas le pouvoir explicite d’exiger une telle préservation, et avoir un tel pouvoir clarifierait la situation juridique”, a déclaré M. Tugendhat dans le communiqué.

Un autre pouvoir qui permettrait d’agir contre une personne possédant ou utilisant de manière illégale des données obtenues par une autre personne est également à l’étude.

M. Tugendhat a déclaré que si la CMA couvre déjà l’accès non autorisé à un ordinateur, “la prise ou la copie non autorisée de données n’est pas couverte par la loi sur le vol, il est donc difficile de prendre des mesures dans ces cas”.

Il a déclaré que des problèmes concernant les niveaux de condamnation, les défenses statutaires contre les infractions CMA, les problèmes liés à la capacité de signaler les vulnérabilités et la question de savoir si le Royaume-Uni disposait d’une législation suffisante pour couvrir les «menaces extraterritoriales» avaient été soulevés lors de l’appel initial d’informations du gouvernement et seraient désormais considéré plus loin.

« Dans le cadre de notre travail visant à améliorer la cybersécurité du Royaume-Uni, nous travaillerons avec un large éventail de parties prenantes ayant un intérêt politique dans ces domaines, pour garantir que toutes les propositions que nous présenterons offriront une protection renforcée du Royaume-Uni dans le cyberespace, », a déclaré M. Tugendhat.

« Il est essentiel que le Royaume-Uni dispose du cadre législatif approprié pour nous permettre de lutter contre les dommages causés à nos citoyens, entreprises et services gouvernementaux en ligne.

« Dans ce cadre, nous avons lancé un examen de la CMA, et suite à un appel à renseignements sur la CMA, nous avons examiné les propositions faites en réponse.

“Un certain nombre de propositions ont été avancées, à la fois pour des modifications de la loi elle-même et pour des pouvoirs supplémentaires permettant aux forces de l’ordre de lutter plus efficacement contre les infractions couvertes par la loi.”