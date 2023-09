Le gouvernement cherche à étendre l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement envisage d’étendre l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale aux forces de police et aux agences de sécurité.

L’Accélérateur de défense et de sécurité (DASA) – la branche du ministère de la Défense (MoD) chargée de trouver et de financer des technologies pour les forces armées, la police et les services de sécurité – a appelé les entreprises à les aider à trouver « des solutions qui peuvent contribuer à accroître l’utilisation des technologies ». et l’efficacité des technologies de reconnaissance faciale au sein de la police et de la sécurité du Royaume-Uni ».

L’« exploration du marché » – qui se déroulera jusqu’au 12 octobre – recherche des idées qui « pourraient être déployées au profit du ministère de l’Intérieur et de la police dans les 18 prochains mois ».





Il est inquiétant et profondément antidémocratique que le gouvernement envisage d’étendre la surveillance par reconnaissance faciale au Royaume-Uni. Silkie Carlo, montre Big Brother

Les militants ont qualifié cette décision de « dérangeante » et « inutile », la comparant à la « surveillance de masse orwellienne » en Russie et en Chine.

Mais le ministre de la Police Chris Philp et le professeur Paul Taylor, conseiller scientifique en chef de la police, ont déclaré qu’ils « soutiennent fermement » l’expansion et l’utilisation potentielles de cette technologie.

Les 43 forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles « sont un exemple de clients potentiels » pour de telles technologies, aux côtés d' »autres agences de sécurité », indique l’offre publiée au nom du ministère de l’Intérieur.

Le gouvernement cherche également à améliorer son utilisation de la reconnaissance faciale rétrospective, qui permet aux autorités d’utiliser la technologie « après un événement pour aider à établir qui est une personne ou si son image correspond à celle d’autres médias détenus dans des bases de données d’images ».

L’utilisation de la reconnaissance faciale en direct par les forces de police dans les lieux publics – où des caméras scannent une zone et analysent chaque personne qui y passe – a suscité des inquiétudes en matière de respect de la vie privée.

Des questions se posent également sur la manière dont les données sont stockées et sur les entreprises qui fournissent la technologie.

Silkie Carlo, directrice du groupe de campagne pour la protection de la vie privée Big Brother Watch, a déclaré : « Il est inquiétant et profondément antidémocratique que le gouvernement envisage d’étendre la surveillance par reconnaissance faciale au Royaume-Uni. Il s’agit d’un outil de surveillance de masse orwellien rarement vu en dehors de la Russie et de la Chine et qui n’a absolument pas sa place en Grande-Bretagne.

« Le gouvernement n’a aucun mandat pour le faire, et le fait que le reste du monde démocratique légifère pour interdire la surveillance par reconnaissance faciale en direct montre à quel point l’approche du ministère de l’Intérieur est rétrograde à cet égard. »





Le ministre d’État chargé de la criminalité, de la police et des pompiers et moi-même soutenons fermement le développement et la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale dans le secteur de l’application de la loi et sommes encouragés par son potentiel. Professeur Paul Taylor

Megan Goulding, avocate du groupe de défense des droits civiques Liberty, a déclaré : « Nous avons tous le droit de vivre librement notre vie, sans être scannés ni surveillés. Il est inacceptable que le gouvernement cherche désormais de nouvelles façons d’envahir notre vie privée et notre liberté d’expression en utilisant la technologie de reconnaissance faciale.

« Cette technologie dystopique soumet toute personne existant en public à une surveillance intrusive et a un impact plus sévère sur les communautés qui sont déjà injustement ciblées par la police. »

Dans une lettre exposant les projets, le professeur Taylor a déclaré : « Le ministre d’État chargé de la criminalité, de la police et des incendies et moi-même soutenons fermement le développement et la mise en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale au sein du secteur de l’application de la loi et sommes encouragés par son potentiel.

« Nous croyons fermement que l’adoption de cette technologie de pointe peut améliorer considérablement la sécurité publique tout en respectant les droits individuels et la vie privée. L’industrie joue un rôle essentiel dans la réalisation de cette mission.





Pour maximiser les avantages technologiques et minimiser les risques associés à la reconnaissance faciale, il est essentiel que nous soutenions et encourageons l’industrie à continuer de développer des capacités qui peuvent être déployées de manière efficace et éthique. Professeur Paul Taylor

« Il est essentiel de reconnaître les préoccupations entourant la technologie de reconnaissance faciale, en particulier celles liées à la vie privée et aux préjugés potentiels.

« Cependant, le développement et la mise en œuvre responsables de systèmes de reconnaissance faciale peuvent répondre efficacement à ces préoccupations.

« En établissant des cadres de gouvernance solides, en mettant en œuvre des protocoles stricts de protection des données et en garantissant la transparence et la responsabilité, nous pouvons trouver le juste équilibre entre la sécurité publique et le droit à la vie privée des individus.

« Pour maximiser les avantages technologiques et minimiser les risques associés à la reconnaissance faciale, il est crucial que nous soutenions et encourageons l’industrie à continuer de développer des capacités qui peuvent être déployées de manière efficace et éthique. »