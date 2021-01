Le gouvernement indien a demandé à WhatsApp de retirer les récentes modifications apportées à la politique de confidentialité de l’application de messagerie, affirmant que les modifications unilatérales ne sont ni justes ni acceptables. Dans une lettre fortement formulée au PDG de WhatsApp, Will Cathcart, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a déclaré que l’Inde abrite la plus grande base d’utilisateurs de WhatsApp au monde et est l’un des plus grands marchés pour ses services.

Les modifications proposées aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de WhatsApp « soulèvent de graves préoccupations concernant les implications pour le choix et l’autonomie des citoyens indiens », écrit-il. Le ministère a demandé à WhatsApp de retirer les modifications proposées et de reconsidérer son approche de la confidentialité des informations, de la liberté de choix et de la sécurité des données.

Déclarant que les Indiens devraient être correctement respectés, il a déclaré que « toute modification unilatérale des conditions d’utilisation et de confidentialité de WhatsApp ne serait ni équitable ni acceptable ».