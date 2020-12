Le ministère de la Santé de l’Union a développé une plateforme numérique, y compris une application mobile, pour le suivi en temps réel des COVID-19[feminine la livraison des vaccins, l’enregistrement des données et pour permettre aux gens de se faire enregistrer pour la vaccination. S’adressant à une réunion de presse mardi, le secrétaire à la Santé Rajesh Bhushan a déclaré que la plateforme, Co-WIN, aidera à surveiller l’ensemble du processus de vaccination.

« La plate-forme numérique Co-WIN comprend une application mobile téléchargeable gratuitement qui peut aider à enregistrer les données sur les vaccins. On peut s’y inscrire si elles veulent le vaccin. Il y a cinq modules dans l’application Co-WIN – module administrateur, module d’enregistrement, module de vaccination, module de reconnaissance des bénéficiaires et module de rapport », a-t-il déclaré. Bhushan a déclaré que le module administrateur est destiné aux administrateurs qui mèneront ces séances de vaccination.

«Grâce à ces modules, ils peuvent créer des sessions et les vaccinateurs et gestionnaires respectifs seront informés, a-t-il dit. Le module d’inscription permet aux personnes de s’inscrire à la vaccination. Il téléchargera des données en vrac sur la comorbidité fournies par les autorités locales ou par les enquêteurs. Le module de vaccination vérifiera les détails du bénéficiaire et mettra à jour le statut de vaccination, tandis que le module de reconnaissance du bénéficiaire enverra des SMS aux bénéficiaires et générera également des certificats basés sur QR après la vaccination.

«Le module de rapport préparera des rapports sur le nombre de séances de vaccination menées, le nombre de personnes qui y ont participé, le nombre de personnes qui ont abandonné, etc., a déclaré Bhushan lors de l’élaboration de la plate-forme numérique. L’application mobile enverra également des données en temps réel. de la température des installations de stockage frigorifique au serveur principal, a-t-il déclaré.