Le gouvernement canadien prévoit un cadre pour les négociations sur l’information avec les géants de la technologie d’ici début 2025

Le régulateur canadien chargé de mettre en œuvre la loi sur les informations en ligne du pays a annoncé jeudi qu’il commencerait cet automne à mettre en place un cadre de négociations entre les agences de presse et les géants de l’Internet, dans le but d’initier des négociations obligatoires d’ici début 2025.

Loi canadienne sur les nouvelles en lignequi fait partie d’une tendance mondiale visant à faire payer les informations aux entreprises technologiques comme Google d’Alphabet et Facebook de Meta, est devenue une loi en juin mais n’est pas encore entrée en vigueur.

Les deux sociétés ont déclaré que la loi était impraticable pour leurs entreprises, et Meta a déjà mis fin au partage d’informations sur ses plateformes. Google prévoit également de bloquer les nouvelles des résultats de recherche au Canada avant l’entrée en vigueur de la loi.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a été chargé de finaliser les règles et sera l’autorité de surveillance des négociations entre les éditeurs de nouvelles canadiens et les plateformes en ligne.

Le régulateur organisera une consultation publique sur le cadre des négociations à l’automne, a indiqué le CRTC dans un communiqué. Elle recruterait des arbitres indépendants l’année prochaine.

Le CRTC a déclaré qu’il publierait le cadre et le code de conduite de la loi au cours de l’été 2024, et que les négociations obligatoires pourraient commencer une fois que les organismes de presse et les arbitres éligibles seront en place d’ici début 2025.