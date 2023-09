Le gouvernement canadien nomme un commissaire à l’éthique par intérim

Un nouveau commissaire intérimaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a été nommé, occupant un poste en grande partie vacant depuis des mois.

Konrad Winrich von Finckenstein a été nommé pour un mandat de six mois.

L’ancien organisme de surveillance des conflits d’intérêts et de l’éthique, Mario Dion, a pris sa retraite en février.

Martine Richard a ensuite assumé l’intérim en avril, mais a démissionné quelques semaines plus tard à la suite de critiques parce qu’elle est la belle-sœur du ministre libéral Dominic LeBlanc.

Le premier ministre Justin Trudeau avait alors défendu la nomination de Richard, déclarant aux journalistes qu’elle était un haut fonctionnaire du Commissariat à l’éthique depuis plus d’une décennie et qu’elle avait déjà remplacé le commissaire précédent lorsqu’il était en congé de maladie.

Dion a déclaré à la Presse canadienne plus tôt ce mois-ci que le fait de n’avoir personne à ce poste pendant une période aussi longue avait entraîné la suspension des enquêtes et aurait pu permettre à des violations de passer inaperçues.

Il a également dit comprendre pourquoi il a fallu si longtemps pour sélectionner un candidat, étant donné que peu de personnes sont qualifiées pour le poste, selon La Presse Canadienne.

Von Finckenstein a eu une « longue carrière gouvernementale et judiciaire », selon l’Université Carleton, où il est membre du conseil des gouverneurs. Il a été avocat principal lors des négociations de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et a supervisé la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. Il a ensuite été commissaire du Bureau de la concurrence et juge à la Cour fédérale, entre autres rôles, déclare l’université dans son rapport. site web.

Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2022.