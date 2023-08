Le gouvernement canadien enquête sur les allégations selon lesquelles la Pologne voulait surveiller l’ancien ministre du cabinet de l’Alberta

Le gouvernement fédéral examine les allégations selon lesquelles le gouvernement polonais aurait limogé l’un de ses diplomates en raison de son refus de recueillir des informations sur les activités sociales et politiques de l’ancien ministre albertain Thomas Lukaszuk, a appris CBC News.

« Il s’agit d’une violation des protocoles et accords diplomatiques internationaux. Cela enfreint définitivement mes droits humains ou mes droits garantis par la Charte », a déclaré Lukaszuk à CBC News dans une interview.

« Je ne m’attendrais jamais à ce que la diplomatie polonaise se livre à de telles activités… Tout ministère au hasard ne peut pas simplement surveiller les Canadiens polonais à l’étranger. »

Lukaszuk, qui a été vice-premier ministre du gouvernement de l’ancienne première ministre progressiste-conservatrice Alison Redford, pense qu’il est la cible de son activisme contre un pasteur polonais controversé, le père Tadeusz Rydzyk, qui possède des stations de radio et de télévision privées en Pologne.

Rydzyk a été critiqué pour ses sermons aux opinions homophobes et antisémites, ainsi que pour sa prédication contre l’avortement et l’Union européenne.

Le pape Benoît XVI serre la main du révérend Tadeusz Rydzyk le 8 août 2007. Rydzyk a été critiqué pour ses sermons homophobes et antisémites, ainsi que pour sa prédication contre l’avortement et l’Union européenne. (Associated Press/L’Osservatore Romano)

En 2020, Lukaszuk – un commentateur politique régulier de l’Alberta sur CBC Television – et le groupe de défense juif B’nai Brith ont réussi à faire pression pour que l’archidiocèse d’Edmonton interdise à Rydzyk de prononcer des sermons lors d’une visite, et pour qu’une station de radio de Toronto cesse de diffuser des programmes de Rydzyk’s radio, Radio Maryja.

Lukaszuk a déclaré pendant des années qu’il avait rejeté les rumeurs selon lesquelles le ministère polonais des affaires étrangères sollicitait des informations à son sujet et ordonnait aux individus de recueillir également des informations à son sujet.

« En fait, je n’y ai jamais prêté beaucoup d’attention, car cela semblait tellement tiré par les cheveux », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à ce que je reçoive une proverbiale, parce que c’était électronique, mais une proverbiale enveloppe brune. »

Lukaszuk a partagé avec CBC News ce qu’il dit être une série d’échanges de courriels cryptés datés du 13 mars 2022, du 14 juin 2022 et d’avril de cette année entre une division du ministère polonais des Affaires étrangères chargée d’assurer la liaison avec les communautés de la diaspora polonaise et le consul du pays. général à Vancouver, Andrzej Mańkowski.

« Il s’agit d’un ministre donnant des instructions à son personnel et à ses consulats à travers le Canada, leur demandant de recueillir des informations plus approfondies sur les activités sociales et politiques de Thomas Lukaszuk », a déclaré Lukaszuk.

« Cela m’a définitivement fait froid dans le dos qu’en tant que Canadien polonais qui vit au Canada depuis plus de 40 ans, ce gouvernement envoie toujours ses fonctionnaires au Canada pour recueillir des informations qui ne sont pas accessibles au public », a-t-il ajouté.

CBC News n’a pas vérifié de manière indépendante qu’il s’agit de communications officielles, mais le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, est vu en train d’adresser les e-mails devant un comité parlementaire polonais fin juillet 2023 à une vidéo accessible au public .

Dans ce document, les politiciens de l’opposition demandent à Rau si Mańkowski a été renvoyé parce qu’il ne voulait pas espionner Lukaszuk.

Un politicien a lu à haute voix, en polonais, un e-mail à Mańkowski.

Selon une traduction, il était écrit : « Je vous prie de bien vouloir préparer et transmettre, via le canal approprié, une note détaillée au département concernant les actions sociopolitiques de M. Thomas Lukaszuk et leur impact et signification possibles pour le peuple polonais. communauté en Alberta.

Rau répond qu’il suffit de rappeler un consul général qui refuse d’accomplir une mission.

Mańkowski ne parlerait pas de son départ. Dans un e-mail, il a déclaré à CBC News « si vous préparez du matériel sur mon licenciement, je ne peux malheureusement pas le commenter ».

Il devrait quitter son poste d’ici la fin du mois d’août.

GAC dit qu’il évalue les prochaines étapes

Affaires mondiales a déclaré être au courant des allégations et prendre l’affaire très au sérieux.

Dans un communiqué, le département a déclaré qu’il avait été en contact avec Lukaszuk et évaluait également les prochaines étapes en travaillant avec ses partenaires du renseignement de sécurité et de la communauté.

« Ce n’est pas une bonne idée pour un pays de le faire par l’intermédiaire de ses diplomates », a déclaré Maria Popova, professeure agrégée en sciences politiques à l’Université McGill.

« Ce sont les coulisses de la véritable mise en scène des luttes internes politiques polonaises et de l’implication d’un citoyen canadien qui a eu une position franche à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Popova a ajouté qu’il est inhabituel pour un pays démocratique de se pencher sur les activités d’un individu.

« Les régimes autoritaires le font bien sûr assez souvent », a-t-elle déclaré. « Mais les démocraties ne sont généralement pas si préoccupées par les activités individuelles et valorisent également davantage, bien sûr, la liberté d’expression. »

Popova a néanmoins déclaré qu’elle s’attendrait à ce que le gouvernement canadien fasse preuve de prudence en critiquant la Pologne.

Elle a déclaré que l’ingérence étrangère en question semble être davantage liée aux questions politiques intérieures polonaises qu’à toute question concernant la politique canadienne.

« Il y a de fortes chances que par le biais de communications de retour, un message soit envoyé », a déclaré Popova.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du gouvernement polonais a fait référence à CBC News au traité des Nations Unies régissant les relations diplomatiques internationales.

Rzecznik Prasowy a déclaré que « toutes les instructions et tous les ordres concernant les activités et les rapports de l’ambassade/des consulats de la République de Pologne relèvent des droits et privilèges déterminés par la Convention de Vienne ».

Prasowy ne confirmerait ni ne nierait la véracité des e-mails.