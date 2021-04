Au cœur de la controverse se trouve le « projet de loi C-10 », un amendement à la Loi canadienne sur la radiodiffusion (1991) qui prétend donner au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) des capacités de surveillance sur les services de streaming en ligne tels que Netflix et Amazon. .

Lorsque le gouvernement Trudeau a présenté le projet de loi, il contenait du contenu exempt de langage créé par des particuliers. Mais cette clause a été supprimée par un comité parlementaire lors des dernières étapes de l’examen du projet de loi vendredi, ce qui permet au CRTC de traiter les vidéos YouTube et les messages TikTok téléchargés par des utilisateurs canadiens comme des « programmes » – de la même manière qu’il diffuse des réseaux.

Le déménagement « ne porte pas seulement atteinte à la liberté d’expression, elle constitue une attaque à part entière contre elle et, à travers elle, les fondements de la démocratie», Selon l’ancien commissaire du CRTC Peter Menzies.

« Il est difficile d’envisager les niveaux d’orgueil moral, d’incompétence ou les deux qui conduiraient les gens à croire qu’une telle violation des droits est justifiable», A déclaré Menzies au journal National Post.

Les critiques du projet de loi ont déclaré que les changements – apportés par le comité du patrimoine de la Chambre des communes dominé par les libéraux – étaient particulièrement alarmants à la lumière des récentes propositions du ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, de donner à Ottawa le pouvoir d’ordonner à des plateformes de supprimer le contenu jugé inacceptable.

À l’heure actuelle, les services en ligne comme Netflix et Amazon Prime ne sont pas soumis aux règles de contenu canadien.

Un porte-parole de Guilbeault a déclaré au Toronto Star que le projet de loi serait toujours «exempter les utilisateurs individuels d’être considérés comme des diffuseurs»Et la clause a simplement été supprimée pour permettre une meilleure réglementation de choses comme les listes de lecture de musique.

« Lorsque le contenu téléchargé par des utilisateurs individuels est organisé par une plate-forme et est considéré comme ayant un impact significatif, cette plate-forme, et non les utilisateurs, pourrait être soumise à la loi sur la radiodiffusion.», A-t-elle déclaré au journal.

Mais les critiques ne l’achètent pas. Cara Zweibel, directrice des programmes des libertés fondamentales à l’Association canadienne des libertés civiles, soutient que la loi «ouvre une porte réglementaire»Pour qu’Ottawa mette en œuvre les futures réglementations sur le contenu des utilisateurs.

Les mêmes préoccupations ont été reprises sur les réseaux sociaux. Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a demandé à Guilbeault comment «supprimer vos propres garanties législatives et réglementer le contenu généré par les utilisateurs pour des millions de Canadiens« Pourrait être considéré comme »tenir tête aux géants du web»?

En quoi la suppression de vos propres garanties législatives et la réglementation du contenu généré par les utilisateurs pour des millions de Canadiens «tiennent-elles tête aux géants du Web»? https://t.co/OGjdDES75x – Michael Geist (@mgeist) 26 avril 2021

Pendant ce temps, l’avocat de la protection de la vie privée David Fraser a qualifié l’approche du ministre de l’élaboration des politiques de «salade de mots incohérents de mots à la mode. »

« Réglementer ce que je publie sur YouTube ou forcer Facebook ou Twitter à payer pour les liens d’actualité que je partage sur leurs plateformes est tout simplement idiot., » il a écrit.

D’autres ont dit que les libéraux avaient pris un «déjà mauvaise loi« Et a empiré les choses, en avertissant d’un »exode»Des plates-formes s’il est entré en vigueur.

Pour être clair, les libéraux ont adopté une loi déjà mauvaise et l’ont rendue BIEN, BIEN pire. Le CRTC va maintenant 1) réglementer tous les services en ligne qui comprennent du contenu audio et audiovisuel 2) réglementer les applications 3) imposer des obligations de diffusion / de paiement. Srsyly, il y a sur le point d’être un exode https://t.co/RnwhkoKEOW – Jason J Kee (@jasonjkee) 26 avril 2021

Cependant, tout le monde n’était pas contre les propositions. Daniel Bernhard, directeur exécutif du groupe de défense Friends of Canadian Broadcasting, a déclaré que le projet de loi n’était pas le « atteinte à la liberté, certains prétendaient être. »

Dans une série de tweets dénonçant « préoccupations hypothétiques » à propos de « CRTC tyrannique« , Bernhard a déclaré que les options pour réglementer les monopoles des médias sociaux sont »beaucoup moins intense que les licences de diffusion » et cela « même dans ce système hyper réglementé, il n’a jamais été établi que le CRTC avait censuré ou intervenu dans la programmation. »

Ces préoccupations sont hypothétiques. Un régulateur trop zélé pourrait un jour faire quelque chose de mal. Vous savez ce qui n’est pas hypothétique? Le contenu déraisonnable généré par les utilisateurs que pornhub facebook et d’autres font colporter des milliards. Cela se produit maintenant. C’est vrai. Nous devons y remédier. – Daniel Bernhard (@Sendinthewolf) 27 avril 2021

