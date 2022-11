Le gouvernement britannique va inaugurer une nouvelle ère d’austérité afin de restaurer la confiance du marché

Chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt arrive à l’entrée arrière de Downing Street, Londres. Aaron Chown – Pa Images | Images Pa | Getty Images

LONDRES – Le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, doit peser jeudi le péril économique du pays par rapport à la survie politique de son parti alors qu’il livre une déclaration budgétaire tant attendue. Hunt devrait annoncer des hausses d’impôts et des réductions de dépenses totalisant entre 50 milliards de livres sterling (58,85 milliards de dollars) et 60 milliards de livres sterling par an alors qu’il tente de combler un trou substantiel dans les finances publiques du pays, tout en rassurant le marché sur sa crédibilité budgétaire après le chaos. déclenchée fin septembre par le désastreux “mini-budget” de l’ancienne Première ministre Liz Truss. La Banque d’Angleterre a prévu que le Royaume-Uni est au début de sa plus longue récession jamais enregistrée, et l’Office for National Statistics a confirmé vendredi que le PIB s’était contracté de 0,2 % au troisième trimestre 2022. La Banque tente également de ramener l’inflation à son objectif depuis le sommet de 40 ans de 10,1 % observé en septembre, et plus tôt ce mois-ci, elle a imposé sa plus forte hausse des taux d’intérêt depuis 1989. “Nous allons voir tout le monde payer plus d’impôts. Nous allons voir des réductions de dépenses”, a déclaré Hunt à la BBC dimanche, tout en promettant que le gouvernement présenterait un nouveau plan plus ciblé pour aider les factures d’énergie des ménages au-delà d’avril. Des rapports suggèrent que bon nombre des mesures d’austérité les plus radicales prévues par le gouvernement du nouveau Premier ministre Rishi Sunak entreront en vigueur à partir de 2025, après les prochaines élections générales.

“Le gouvernement et la Banque d’Angleterre se trouvent dans une position très difficile, car le choix du chancelier la semaine prochaine ne concerne pas tant ce qui va se passer – il a déjà dit au marché que les prévisions de la dette doivent baisser au cours de la les prochaines années – c’est plutôt le moment”, a déclaré vendredi à CNBC Hugh Gimber, stratège des marchés mondiaux chez JPMorgan Asset Management. Il a ajouté que Hunt est confronté à une décision clé entre anticiper la douleur que le gouvernement de Sunak a promis de rééquilibrer l’économie et retarder l’impact majeur des nouvelles mesures afin d’éviter de nouveaux dommages politiques, au risque de prolonger la crise. “Pour le moment, vous pouvez présenter des arguments solides sur le plan économique pour dire qu’il est anticipé, avancé, réduit le montant que la Banque d’Angleterre doit faire pour essayer de ralentir l’économie, mais politiquement, il y a clairement un défi difficile là-bas », a déclaré Gimber. La plupart des sondages électoraux de ces dernières semaines donnent au principal parti travailliste d’opposition une avance d’environ 20 points sur les conservateurs au pouvoir de Sunak, indiquant que les dommages subis sous le mandat de 45 jours de Truss et la série de scandales qui ont tourmenté son prédécesseur Boris Johnson n’ont pas été défait par la promesse de Sunak d’un retour à la crédibilité budgétaire. Coupes de dépenses vs hausses d’impôts La déclaration de jeudi sera accompagnée d’une série de projections tant attendues de l’Office britannique indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR), et suite aux sombres perspectives de la Banque d’Angleterre il y a quelques semaines, les économistes s’attendent à ce qu’une image tout aussi sombre émerge. Dans une note lundi, Banque Allemande a déclaré que l’OBR prévoit probablement une “récession profonde et prolongée” en 2023, avec une croissance restant modérée jusqu’en 2025 au plus tôt et des projections d’inflation augmentant considérablement pour refléter des augmentations de prix plus persistantes. Deutsche s’attend également à ce que l’OBR prévoie une lente reprise du marché du travail tendu du pays, le chômage atteignant environ 5,5 à 6 % au cours des deux à trois prochaines années.

“Dans l’ensemble, les perspectives économiques difficiles mettront probablement en évidence la principale raison de l’ampleur du trou budgétaire, nos projections d’emprunt dépassant légèrement les 90 milliards de livres sterling en 2026/27 (OBR Spring Statement. GBP 32bn)”, a déclaré le chef de la Deutsche Bank au Royaume-Uni. a déclaré l’économiste Sanjay Raja. Raja s’attend à ce que les réductions de dépenses et les hausses d’impôts soient divisées à 60:40 dans les plans de Hunt, bien qu’elles aient déclaré que cela se ferait de manière “furtive”, les hausses d’impôts étant concentrées sur le gel des allocations personnelles et des tranches d’imposition, tout en réduisant le seuil de taux d’imposition supplémentaire de 150 000 £. à 125 000 £ afin de générer plus de revenus pour le Trésor. “Loin des” taxes furtives “, nous nous attendons à voir quelques options supplémentaires annoncées sur

Jeudi. Premièrement, une augmentation de la taxe d’habitation auprès des collectivités locales a permis de porter le niveau de la taxe d’habitation au-dessus de 3% sans référendum”, a déclaré Raja. “Et deuxièmement, une augmentation à la fois de la durée et de l’ampleur de la taxe exceptionnelle sur les ‘bénéfices excédentaires’ du pétrole et du gaz.”