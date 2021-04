L’ancien Premier ministre britannique David Cameron a défendu ses activités de lobbying pour la société de services financiers aujourd’hui effondrée, Greensill.

Cameron, rompant son silence d’un mois sur la question, a admis qu’il aurait dû agir différemment et utiliser uniquement «les canaux les plus formels» – mais n’a enfreint aucune règle de conduite.

Il fait suite à une enquête – lancée pour la première fois par le Financial Times début mars.

Cameron a été critiqué pour avoir envoyé des messages au chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak, et à d’autres ministres du Trésor au nom de l’entreprise.

Le gouvernement a maintenant lancé une enquête sur ses activités.

Pour en savoir plus sur cette histoire, regardez une interview avec Iain Begg – professeur à l’Institut européen de la London School of Economics and Political Science – dans le lecteur vidéo ci-dessus.