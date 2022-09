Le gouvernement britannique teste la copie sur papier carbone – médias

Whitehall envisagerait la technique de la vieille école en vue de potentielles pannes d’électricité hivernales

La copie sur papier carbone a été « à l’épreuve du stress » par des membres du personnel de Whitehall alors que la Grande-Bretagne se prépare à d’éventuelles coupures de courant cet hiver, a rapporté vendredi le Financial Times, citant trois responsables familiers avec l’affaire.

La technique de copie à l’ancienne peut être utilisée pour la correspondance interne du gouvernement et a déjà été testée lors de récents exercices d’urgence.

“L’idée est que vous auriez des gens qui courent dans Whitehall pour distribuer des copies carbone de documents à des collègues d’autres départements ou agences, pour garder les gens en contact”, a déclaré l’un des responsables au journal.

Il s’agit de répondre aux préoccupations concernant la manière de maintenir la communication entre le gouvernement en cas de crise.

Le papier carbone a été l’un des éléments des exercices effectués dans certains départements pour tester comment le gouvernement pourrait continuer à fonctionner en cas de crise majeure telle qu’une panne d’électricité généralisée ou une guerre nucléaire, a expliqué le journal.

Les exercices d’urgence ont été effectués dans le cadre d’un programme intergouvernemental appelé Yarrow, établi en 2021 “pour améliorer la planification et la résilience du gouvernement central et local et de l’industrie pour faire face à une panne de courant nationale”, selon les responsables, qui ont insisté sur le fait qu’il n’était pas directement lié à la crise énergétique résultant du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

“Ce programme est antérieur à ces événements”, a déclaré l’un des responsables.

Il n’était pas immédiatement clair d’après le rapport si Whitehall avait dépoussiéré les machines à écrire mécaniques à utiliser avec du papier carbone ou avait choisi de passer à la correspondance manuscrite. Inventé au début du 19e siècle, le papier carbone a été le principal moyen de multiplier les documents pendant plus d’un siècle avant l’émergence de la technologie de la photocopie et l’introduction ultérieure du flux électronique de documents.

Jusqu’à présent, les dirigeants britanniques ont envoyé des signaux mitigés quant à la perspective de pannes d’électricité et de rationnement de l’énergie cet hiver. Cette semaine, le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a exhorté les Britanniques à se procurer de nouvelles bouilloires pour économiser de l’énergie.

“Si vous avez une vieille bouilloire qui met des années à bouillir, cela peut vous coûter 20 £ pour la remplacer, mais si vous en achetez une nouvelle, vous économiserez 10 £ par an sur votre facture d’électricité.” Johnson a déclaré jeudi dans son dernier discours politique.

Alors que la favorite pour devenir la prochaine dirigeante conservatrice et Premier ministre, Liz Truss, a exclu tout rationnement énergétique hivernal, sa rivale, Rishi Sunak, s’est montrée moins optimiste. “De nombreux pays européens étudient comment nous pouvons tous optimiser notre consommation d’énergie, c’est une chose sensée que nous fassions en tant que pays”, dit-il cette semaine.