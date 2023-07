Le gouvernement britannique tente de dissimuler l’identité des soldats accusés de crimes de guerre — RT World News

Les forces spéciales britanniques liées aux exécutions extrajudiciaires de plus de 80 personnes en Afghanistan doivent garder leur identité secrète, a fait valoir le ministère britannique de la Défense (MoD).

Le gouvernement britannique a ouvert une enquête l’année dernière pour enquêter sur les allégations des familles de détenus afghans de plus de 30 incidents impliquant l’exécution d’au moins 80 prisonniers, entre 2010 et 2013. De nombreuses allégations sont centrées sur un seul « voyou » Unité spéciale du service aérien (SAS), selon un rapport publié mercredi par le journal The Times.

La publication a également précisé que le ministère de la Défense avait tenté d’empêcher la publication des noms des soldats du SAS et du Special Boat Service (SBS) qui auraient été impliqués, et a demandé que des preuves soient fournies à l’enquête en privé.

Dans ses remarques liminaires prononcées le premier jour des audiences préliminaires sur les allégations mercredi, le président de l’enquête, Lord Justice Haddon-Cave, a déclaré que le public avait le droit d’entendre « autant que possible » mais que cela doit être mis en balance avec les préoccupations de sécurité nationale.

Cette position a été reprise par Brian Altman KC, conseiller juridique représentant le MoD, qui a expliqué que l’identification des soldats pourrait être dangereuse pour le travail en cours des troupes britanniques et pourrait potentiellement les placer dans « risque sérieux ». Il a ajouté que le MoD était « clairement expert » en identifiant « risques pour la sécurité nationale ».















Cependant, l’entreprise représentant les membres de la famille des Afghans décédés a fait valoir que certains membres des forces spéciales avaient fréquemment et ouvertement parlé des opérations dans lesquelles ils étaient impliqués. Richard Hermey KC de Leigh Day Solicitors a présenté l’enquête avec un document de 57 pages détaillant les cas de soldats. parler de missions secrètes, y compris sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Des éléments de preuve ont également été présentés selon lesquels des commandants des forces spéciales auraient conspiré pour supprimer des fichiers informatiques contenant prétendument des preuves que les troupes avaient illégalement tué des détenus afghans.

Hermer a ajouté dans ses commentaires que la mission de l’enquête était de « établir la vérité, quelle que soit cette vérité. » Il a également noté qu’une enquête menée en 2017 par la police militaire royale, qui recommandait qu’aucune poursuite ne soit engagée, était la preuve d’un « Dissimulation de grande envergure, multicouche et longue de plusieurs années. »

Dans sa propre déclaration, le MoD a déclaré qu’il était « non approprié » commenter des cas qui sont « dans le cadre de l’enquête légale. »

Le mois dernier, Ben Roberts-Smith, le soldat vivant le plus décoré d’Australie, a été reconnu par un juge de la Cour fédérale comme complice de la mort de civils afghans non armés alors qu’il servait dans le pays.