Le gouvernement britannique tente de bloquer la nouvelle loi écossaise sur la reconnaissance du genre

Le gouvernement britannique a bloqué une nouvelle loi visant à permettre aux personnes trans en Écosse de changer de sexe légal sans diagnostic médical – une décision controversée qui a alimenté le débat déjà très émouvant sur l’indépendance de l’Écosse.

Nicola Sturgeon, Premier ministre écossais, l’a qualifié “d’attaque frontale contre notre Parlement écossais démocratiquement élu et sa capacité à prendre ses propres décisions sur des questions décentralisées”, dans un message sur Twitter lundi.

Le secrétaire écossais Alister Jack avait annoncé plus tôt que Westminster avait pris la décision très inhabituelle d’empêcher le projet de loi écossais de devenir loi parce qu’il s’inquiétait de son impact sur les lois sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni – une justification que les groupes de défense des droits des personnes transgenres rejettent.

Voici ce que vous devez savoir :

L’Écosse a adopté une nouvelle loi en décembre pour faciliter le changement de sexe légal.

Dans le système actuel, les personnes trans doivent franchir un certain nombre d’étapes pour changer le marqueur de genre dans leurs documents. Ils doivent avoir un diagnostic médical de dysphorie de genre – une condition définie par la détresse causée par l’écart entre le corps d’une personne et son identité de genre – et prouver qu’ils vivent dans le sexe qu’ils ont choisi depuis deux ans. Ils doivent également être âgés d’au moins 18 ans.

Les nouvelles règles supprimeraient l’exigence d’un diagnostic médical et passeraient plutôt à l’autodétermination. Le temps d’attente serait ramené de deux ans à six mois et la limite d’âge abaissée à 16 ans.

Les militants soutiennent depuis longtemps que le processus actuel est trop bureaucratique, coûteux et intrusif. Le gouvernement écossais a organisé deux grandes consultations publiques sur la question et a proposé de nouvelles règles plus simples.

«Nous pensons que les personnes trans ne devraient pas avoir à passer par un processus qui peut être dégradant, intrusif, pénible et stressant pour être légalement reconnues dans leur genre vécu», a déclaré le gouvernement lors de la proposition des nouvelles règles.

À la fin, une majorité écrasante de législateurs écossais ont voté pour le changement – ​​le décompte final était de 86 pour, 39 contre.

Le projet de loi a suscité une réaction émotionnelle des deux côtés. Le débat sur la proposition a été l’un des plus longs et des plus houleux de l’histoire du Parlement écossais et le vote final a dû être reporté après avoir été interrompu par des manifestants criant “honte à vous” aux législateurs.

De nombreuses organisations et militants des droits de l’homme et de l’égalité ont salué les nouvelles règles, soulignant le nombre croissant de pays démocratiques où l’autodétermination est la norme.

The Equality Network, un important groupe écossais de défense des droits des LGBTI, a déclaré qu'”après des années de préjugés de plus en plus publics contre les personnes trans, les choses ont commencé à avancer”.

Mais le projet de loi a également suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de l’auteur de “Harry Potter”, JK Rowling, qui a déclaré que la loi pourrait avoir un effet préjudiciable sur les droits des femmes et des filles.

Rowling et d’autres opposants au projet de loi soutiennent que les nouvelles règles affaibliront la protection des espaces conçus pour que les femmes se sentent en sécurité, comme les refuges réservés aux femmes.

Le gouvernement écossais a rejeté cet argument, affirmant que la loi ne modifie pas les règles sur qui peut et ne peut pas accéder aux espaces non mixtes. Il a également déclaré que les expériences des pays qui ont apporté des changements similaires n’ont montré aucun impact négatif sur les autres groupes.

Les militants ont accepté. “Il n’y a pas d’inconvénients”, a déclaré le groupe de campagne Stonewall. “Par exemple, lorsque l’Irlande l’a fait, personne d’autre n’a été touché, à l’exception des personnes trans qui, pour la première fois, ont pu faire reconnaître leur sexe de manière simple et responsabilisante par l’État.”

L’Écosse a un gouvernement décentralisé, ce qui signifie que de nombreuses décisions, mais pas toutes, sont prises au Parlement écossais à Holyrood, Édimbourg.

Les Écossais peuvent adopter leurs propres lois sur des questions telles que la santé, l’éducation et l’environnement, tandis que le Parlement britannique à Westminster reste en charge de questions telles que la défense, la sécurité nationale, la migration et la politique étrangère.

Le gouvernement britannique peut empêcher les projets de loi écossais de devenir des lois, mais seulement dans quelques cas très spécifiques – par exemple s’il estime que le projet de loi écossais serait incompatible avec tout accord international, avec les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, ou s’il estime que le projet de loi entrerait en conflit avec une loi à l’échelle du Royaume-Uni sur une question qui ne relève pas des pouvoirs de l’Écosse.

En vertu des règles qui définissent la façon dont l’Écosse est gouvernée, Londres dispose de quatre semaines pour examiner un projet de loi après son adoption par Holyrood, après quoi il est envoyé au roi pour la sanction royale, la dernière étape formelle qui doit avoir lieu avant qu’il ne devienne la loi. .

Au cours des dernières années, le gouvernement britannique s’est penché sur le débat contre les guerres culturelles trans dans le but de faire appel à sa base traditionnelle du Parti conservateur et aux nouveaux électeurs de la classe ouvrière du nord de l’Angleterre.

Le gouvernement de l’ancien Premier ministre Boris Johnson avait bloqué un certain nombre d’initiatives pour la communauté LGBTQ du pays, y compris des plans visant à permettre aux personnes trans de changer plus facilement leurs marqueurs de genre en Angleterre et au Pays de Galles.

La question demeure de savoir s’il s’agit d’une stratégie électoralement viable. Pourtant, avant de devenir Premier ministre, l’un des premiers engagements de Rishi Sunak lors de la course à la direction du Parti conservateur en 2022 était de protéger les “droits des femmes”, a-t-il écrit dans un message sur Twitter.

Le message était lié à un article dans lequel un allié anonyme de Sunak a déclaré au Daily Mail que Sunak créerait un manifeste s’opposant aux femmes trans en compétition dans les sports féminins et appelant les écoles “à être plus prudentes dans la façon dont elles enseignent sur les questions de sexe et de genre”.

Dans sa déclaration, Jack a fait valoir que le projet de loi pourrait avoir un impact sur la législation sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni.

«Le projet de loi aurait un impact significatif, entre autres, sur les questions d’égalité à l’échelle de la Grande-Bretagne en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles. J’ai donc conclu que (le bloquer) est la ligne de conduite nécessaire et correcte.

Mais les défenseurs ne sont pas d’accord. Le groupe de défense des droits TransActual a déclaré à CNN dans un communiqué qu’il ne voyait “aucune justification” à la décision du gouvernement britannique de bloquer le projet de loi par souci des lois sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni.

“Il n’y a aucune justification pour cette action du secrétaire écossais, Alister Jack. Il perdra toute affaire intentée par le gouvernement écossais, car la loi sur l’égalité est 100% indépendante de la loi sur la reconnaissance du genre – et rien dans le projet de loi écossais ne change cela », a déclaré Helen Belcher, présidente de TransActual, dans un communiqué.

“Les personnes trans n’ont jamais eu besoin de la reconnaissance de leur genre pour être protégées par la loi sur l’égalité”, a-t-elle ajouté.

Les tensions entre Londres et Édimbourg sur la question de l’indépendance écossaise étaient déjà fortes.

Lorsque l’Écosse a organisé un référendum pour la dernière fois en 2014, les électeurs ont rejeté la perspective d’indépendance à 55% contre 45% – mais les choses ont changé depuis lors, principalement à cause du Brexit.

Les Écossais ont voté pour rester dans l’UE lors du référendum de 2016 et le Parti national écossais indépendantiste a fait valoir que les Écossais avaient été expulsés de l’Union européenne contre leur gré, poussant à un nouveau vote pour l’indépendance.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’accepterait pas un nouveau vote sur l’indépendance et la Cour suprême britannique a statué en novembre que le gouvernement écossais ne pouvait pas organiser unilatéralement un deuxième référendum sur l’indépendance.