Le gouvernement britannique supprimera les exigences de licence pour les propriétaires hébergeant des demandeurs d’asile

Le gouvernement prévoit de supprimer temporairement les exigences de licence pour l’hébergement des demandeurs d’asile alors qu’il tente de faire sortir des milliers de personnes des hôtels, ce qui, selon les critiques, mettra leur sécurité en danger.

Les changements permettraient aux propriétaires de loger des demandeurs d’asile pendant deux ans sans que la propriété soit reconnue comme une maison à occupation multiple (HMO).

Le gardien signalé que les plans créeraient des exemptions aux réglementations régissant la sécurité électrique et la taille minimale des pièces dans ces logements.

La ministre du Logement, Felicity Buchan, a déclaré aux Communes que le gouvernement avait déposé une législation secondaire dans le cadre d’une « suite plus large de mesures que le ministère de l’Intérieur met en œuvre » pour « accélérer » le départ des demandeurs d’asile des hôtels.

Près de 50 000 personnes se trouvent actuellement dans des hôtels, en plus d’environ 57 000 dans des logements d’asile de longue date.

Les députés travaillistes ont condamné ces plans, Kim Leadbeater qualifiant l’instrument statutaire de « autre exemple clair du désordre total » que le gouvernement a fait du système d’immigration et Matthew Pennycook avertissant que cela signifierait « qu’aucune norme minimale » ne s’applique au logement des demandeurs d’asile.

M. Pennycook a déclaré: « Bien sûr, il sera moins cher de loger les demandeurs d’asile dans des logements sans certificats de sécurité du gaz, sans appareils et meubles électriques sûrs, sans avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone en état de marche et sans installations communes qui répondent aux normes minimales. »

Le gardien a cité Mary Atkinson, responsable des campagnes et du réseau au Joint Council for the Welfare of Immigrants, disant: «Sans licences HMO, les personnes déjà traumatisées risquent de vivre dans des endroits impropres à l’habitation humaine.»

Les plans pourraient être approuvés dès mercredi, qui sera autrement dominé par la publication des réformes locatives tant attendues du gouvernement pour abolir les expulsions dites « sans faute ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’utilisation d’hôtels coûteux pour héberger le nombre sans précédent de demandeurs d’asile traversant la Manche est inacceptable et doit cesser.

« En supprimant temporairement cette exigence de licence, nous pourrons acquérir un logement à long terme plus adapté tout en continuant à respecter notre obligation légale de diligence.

« Cela ne compromettra pas les normes et toutes les propriétés seront inspectées de manière indépendante pour s’assurer qu’elles continuent de répondre aux exigences nationales en matière de qualité des logements. »